全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出覆議，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，並不邀請柯文哲列席說明，以無記名方式表決。柯文哲22日中午表示，此次國民兩黨合作，凸顯出他們對台北市民意判斷是錯誤的。

台北市重陽敬老金覆議案將於22日送入議會表決，北市議會15日政黨協商時，民進黨團、國民黨團都認為，北市府已充分說明覆議理由，所以不必讓柯文哲列席，但無黨籍議員仍認為，應讓柯文哲說明留下紀錄；最終台北市議會決定，覆議案不邀請柯文哲列席說明，並以無記名方式表決，於22日下午台北市議會大會進行表決。

台北市政府22日下午1時30分召開「台北市重陽禮金致送自治條例」表決前記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲出席，以及社會局、法務局、民政局、財政局長出席。

柯文哲於致詞時表示，自己會堅持理念、不輕易妥協，政治是理性務實科學，不該政策買票，「我堅持理想，即使面對抹黑，我也不會妥協。」2018年選舉證明北市有足夠的市民支持其政治理念，願意支持更長遠的規劃，而不是短期的利益，這次民進黨和國民黨的合作，「只是凸顯出他們對台北市民意的判斷是錯誤的。」

【柯文哲致詞全文】

台北市議會在今年的11月10日通過不排富發放重陽敬老金議案，為了堅持「財政紀律、永續發展」的政治理念，我們提出覆議，議會將於今日表決。

本來議會應該讓我去議會報告，完整說明政策立場，之後才做表決。但是很遺憾的，他們不讓我去議會報告，只求盡速通過法案。甚至法律明白規定覆議案必須無記名投票，但是他們不准議員秘密投票，更以甲級動員強迫議員以各種方式亮票，不准議員依照自己的良心投票，企圖以黨意輾壓民意，所以我只好選擇站在這裡對所有市民報告：為何我們堅持反對普發重陽敬老金。

首先，台北市政府並沒有拒絕發放敬老金，事實上，台北市對於中低收入及低收入的長者是有發放重陽敬老金的。我們只是拒絕不分青紅皂白、不管有錢沒錢，不排富的、齊頭式的普遍發放重陽敬老金。

台北市65歲以上的人口，在我上任時是14%，現在已經19.9%，預計再幾個月就會超過20%。每五位市民就有一位是我們的長者，這些人是我們需要照顧的對象。這數字也意味著年輕人的負擔將會越來越沉重，他們必須為自己的人生打拼，要照顧子女，也要照顧自己的父母和家中長輩。所謂的三明治時代，他們很有可能無法只靠自己的力量來應付這些事情，我們需要一個完整的老人社會福利系統，打造一個對長者友善的城市，不僅長者可以健康生活，也化解三明治世代的壓力。

從我上任到現在，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億，如果把交通局、民政局、教育局、勞動局的老人預算也加進去，在過去七年當中，市府整體用在老人福利的預算增加了33億。社區關懷據點從2015年的187處增加到今年的552處。居家服務從18家增加到現在的120家，家庭責任醫師照護整合計劃讓醫師可以訪視居家老人。日間照顧中心中從16家成長到38家。老人的健保補助中從16億增加到31億，整整增加了15億的預算，目前設籍在台北市的長者接近九成都有資格可以獲得健保補助，隨著人口老化及健保費的增加，用在老人健保補助的預算將來會繼續上升。每年給長者1500元是最簡單的，但是要讓所有的長者可以得到健保的保護，這才是更重要的。

錢應該花在刀口上，更何況這是國家的錢。

活動、活動，要活就要動，我們鼓勵長者出外活動，我們目前每個月敬老卡有480點，可用在計程車、捷運、公車、YouBike。貓纜、讓老人能有更大的活動範圍，也可以用在運動中心各種項目來增加健康。敬老卡的費用目前一年要12億。我們鼓勵終身學習和銀髮就業，每年預算有4200萬 。肺炎是台灣第三大死因，所以我們推動長者接種肺炎鏈球菌疫苗，已經打了15萬人， 台北市65歲到70歲人口有62%都已經打過了。我們推動數位化，去年三倍券全台灣92%人民領取紙本卷，台北市卻有近四成的長者綁定悠遊卡來領三倍劵。

我們這七年來，並未減少老人社會福利預算，反而增加了33億，持續打造台北的長者照顧基礎措施。這些數字不是天方夜譚，都真實地發生在台北。我們相信台北的這些改變一定會影響全台灣。

我來講一個故事、有一位市民朋友，叫做阿正，他39歲那年中風。中風15年來，都關在老舊公寓的二樓，由他的哥哥照顧。這公寓沒有電梯，樓低很陡，正常人上下樓都不方便。15年來，他從未出過家門，就關在2樓十幾坪的房子內，只能透過窗子看向家裡對面的小公園。阿正最大的願望是出家門，去對面那個公園坐一下，去里長家唱一首愛拼才會贏。那一天，我去看他，我們一行人決定要完成他的願望，幾個大男人把他扛下那個公寓的樓梯。當阿正15年來第一次看到外面的風景時，激動地哭了。我們有個管師列管阿正，有居家醫療照顧的服務，有復健師來幫他復健。我們甚至為每一個這種病人成立一個line群組，包含他的家人、醫師、個管師，當病人有需要的時候，我們可以給病人即時的照顧。

我想請教各位，每年1500元可以給阿正需要的照顧嗎？1500元有辦法協助阿正展開復健，讓他拿回一點點健康的機會嗎？

1500元可以得到居家醫療的關懷嗎？

1500元可以得到每周到宅提供照顧者的居家喘息服務嗎？

1500元可以讓每一個在宅弱勢長者都可以擁有到宅醫師、個管師、醫療團隊共組的專屬line群組嗎？

1500元可以幫助中風15年的阿正下樓走出門，去里長家唱一首愛拚才會贏嗎？

1500元可以讓弱勢者得到保護嗎？

今年的疫情，我們可以打贏這場仗，憑的就是這些社區與居家照顧的基礎建設。我們可以快速進入社區進行快篩，居家照顧送餐可以持續，沒有停下來。長者的疫苗施打，我們可以社區與居家同時施打，正是因為有這些照顧系統。

在台北市服務，我一直堅持三個原則：堅持理念不輕易妥協；追求長遠規劃不短視近利；政治是理性務實科學，不該政策買票。

我堅持理想，即使面對抹黑，我也不會妥協。

2018年的選舉已經證明台北市有足夠的市民支持我理性務實科學的政治理念，願意支持更長遠的規劃，而不是短期的利益。

30年來，你們有看過藍綠合作嗎？這一次，這次民進黨和國民黨的合作，只是凸顯出他們對台北市民意的判斷是錯誤的。

他們認為他們在爭取選票，甚至不惜放棄自己曾經抱持的理想，他們錯了。

他們錯在台北其實是一座勇敢且進步的城市。

他們錯在台北已經是一座願意為理念而戰的城市。

他們錯在長者與年輕人期待的政治是理性務實科學，是長遠的規劃，而不是短期的政策買票。

7年下來，台北已經不一樣了。

今天是2021年12月22日。

今天是台北邁向進步城市的決戰日。

這件事，對我個人的短期政治盤算，可能有害無益。但對台灣社會的未來，卻是重要的一步。

我要懇請各位理解並支持台北市政府在議會提出覆議案的決心。

唯有堅持理念、三大核心價值，有效地規劃預算，台北才能成為一個對長者真正友善的進步城市。

