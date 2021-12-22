　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出覆議，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，並不邀請柯文哲列席說明，以無記名方式表決。柯文哲22日中午表示，此次國民兩黨合作，凸顯出他們對台北市民意判斷是錯誤的。

台北市重陽敬老金覆議案將於22日送入議會表決，北市議會15日政黨協商時，民進黨團、國民黨團都認為，北市府已充分說明覆議理由，所以不必讓柯文哲列席，但無黨籍議員仍認為，應讓柯文哲說明留下紀錄；最終台北市議會決定，覆議案不邀請柯文哲列席說明，並以無記名方式表決，於22日下午台北市議會大會進行表決。

台北市政府22日下午1時30分召開「台北市重陽禮金致送自治條例」表決前記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲出席，以及社會局、法務局、民政局、財政局長出席。

柯文哲於致詞時表示，自己會堅持理念、不輕易妥協，政治是理性務實科學，不該政策買票，「我堅持理想，即使面對抹黑，我也不會妥協。」2018年選舉證明北市有足夠的市民支持其政治理念，願意支持更長遠的規劃，而不是短期的利益，這次民進黨和國民黨的合作，「只是凸顯出他們對台北市民意的判斷是錯誤的。」

【柯文哲致詞全文】

台北市議會在今年的11月10日通過不排富發放重陽敬老金議案，為了堅持「財政紀律、永續發展」的政治理念，我們提出覆議，議會將於今日表決。

本來議會應該讓我去議會報告，完整說明政策立場，之後才做表決。但是很遺憾的，他們不讓我去議會報告，只求盡速通過法案。甚至法律明白規定覆議案必須無記名投票，但是他們不准議員秘密投票，更以甲級動員強迫議員以各種方式亮票，不准議員依照自己的良心投票，企圖以黨意輾壓民意，所以我只好選擇站在這裡對所有市民報告：為何我們堅持反對普發重陽敬老金。

首先，台北市政府並沒有拒絕發放敬老金，事實上，台北市對於中低收入及低收入的長者是有發放重陽敬老金的。我們只是拒絕不分青紅皂白、不管有錢沒錢，不排富的、齊頭式的普遍發放重陽敬老金。

台北市65歲以上的人口，在我上任時是14%，現在已經19.9%，預計再幾個月就會超過20%。每五位市民就有一位是我們的長者，這些人是我們需要照顧的對象。這數字也意味著年輕人的負擔將會越來越沉重，他們必須為自己的人生打拼，要照顧子女，也要照顧自己的父母和家中長輩。所謂的三明治時代，他們很有可能無法只靠自己的力量來應付這些事情，我們需要一個完整的老人社會福利系統，打造一個對長者友善的城市，不僅長者可以健康生活，也化解三明治世代的壓力。

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

從我上任到現在，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億，如果把交通局、民政局、教育局、勞動局的老人預算也加進去，在過去七年當中，市府整體用在老人福利的預算增加了33億。社區關懷據點從2015年的187處增加到今年的552處。居家服務從18家增加到現在的120家，家庭責任醫師照護整合計劃讓醫師可以訪視居家老人。日間照顧中心中從16家成長到38家。老人的健保補助中從16億增加到31億，整整增加了15億的預算，目前設籍在台北市的長者接近九成都有資格可以獲得健保補助，隨著人口老化及健保費的增加，用在老人健保補助的預算將來會繼續上升。每年給長者1500元是最簡單的，但是要讓所有的長者可以得到健保的保護，這才是更重要的。

錢應該花在刀口上，更何況這是國家的錢。

活動、活動，要活就要動，我們鼓勵長者出外活動，我們目前每個月敬老卡有480點，可用在計程車、捷運、公車、YouBike。貓纜、讓老人能有更大的活動範圍，也可以用在運動中心各種項目來增加健康。敬老卡的費用目前一年要12億。我們鼓勵終身學習和銀髮就業，每年預算有4200萬 。肺炎是台灣第三大死因，所以我們推動長者接種肺炎鏈球菌疫苗，已經打了15萬人， 台北市65歲到70歲人口有62%都已經打過了。我們推動數位化，去年三倍券全台灣92%人民領取紙本卷，台北市卻有近四成的長者綁定悠遊卡來領三倍劵。

我們這七年來，並未減少老人社會福利預算，反而增加了33億，持續打造台北的長者照顧基礎措施。這些數字不是天方夜譚，都真實地發生在台北。我們相信台北的這些改變一定會影響全台灣。

我來講一個故事、有一位市民朋友，叫做阿正，他39歲那年中風。中風15年來，都關在老舊公寓的二樓，由他的哥哥照顧。這公寓沒有電梯，樓低很陡，正常人上下樓都不方便。15年來，他從未出過家門，就關在2樓十幾坪的房子內，只能透過窗子看向家裡對面的小公園。阿正最大的願望是出家門，去對面那個公園坐一下，去里長家唱一首愛拼才會贏。那一天，我去看他，我們一行人決定要完成他的願望，幾個大男人把他扛下那個公寓的樓梯。當阿正15年來第一次看到外面的風景時，激動地哭了。我們有個管師列管阿正，有居家醫療照顧的服務，有復健師來幫他復健。我們甚至為每一個這種病人成立一個line群組，包含他的家人、醫師、個管師，當病人有需要的時候，我們可以給病人即時的照顧。
我想請教各位，每年1500元可以給阿正需要的照顧嗎？1500元有辦法協助阿正展開復健，讓他拿回一點點健康的機會嗎？

1500元可以得到居家醫療的關懷嗎？
1500元可以得到每周到宅提供照顧者的居家喘息服務嗎？
1500元可以讓每一個在宅弱勢長者都可以擁有到宅醫師、個管師、醫療團隊共組的專屬line群組嗎？
1500元可以幫助中風15年的阿正下樓走出門，去里長家唱一首愛拚才會贏嗎？
1500元可以讓弱勢者得到保護嗎？

今年的疫情，我們可以打贏這場仗，憑的就是這些社區與居家照顧的基礎建設。我們可以快速進入社區進行快篩，居家照顧送餐可以持續，沒有停下來。長者的疫苗施打，我們可以社區與居家同時施打，正是因為有這些照顧系統。

在台北市服務，我一直堅持三個原則：堅持理念不輕易妥協；追求長遠規劃不短視近利；政治是理性務實科學，不該政策買票。

我堅持理想，即使面對抹黑，我也不會妥協。
2018年的選舉已經證明台北市有足夠的市民支持我理性務實科學的政治理念，願意支持更長遠的規劃，而不是短期的利益。
30年來，你們有看過藍綠合作嗎？這一次，這次民進黨和國民黨的合作，只是凸顯出他們對台北市民意的判斷是錯誤的。

他們認為他們在爭取選票，甚至不惜放棄自己曾經抱持的理想，他們錯了。
他們錯在台北其實是一座勇敢且進步的城市。
他們錯在台北已經是一座願意為理念而戰的城市。
他們錯在長者與年輕人期待的政治是理性務實科學，是長遠的規劃，而不是短期的政策買票。

7年下來，台北已經不一樣了。
今天是2021年12月22日。
今天是台北邁向進步城市的決戰日。
這件事，對我個人的短期政治盤算，可能有害無益。但對台灣社會的未來，卻是重要的一步。

我要懇請各位理解並支持台北市政府在議會提出覆議案的決心。

唯有堅持理念、三大核心價值，有效地規劃預算，台北才能成為一個對長者真正友善的進步城市。
 

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
李靚蕾只幫黑范夫妻澄清　徐若瑄「看到誰真朋友」！網幫QQ：他
快訊／北市將重發敬老金！　柯文哲提覆議案遭封殺
周揚青3點狂讚王力宏！1句話被挖出糗了　網虧：眼光確實不行
細思蕾神1舉動！　他驚恐「心機很重」吵翻了
快訊／徐若瑄不忍了！　火大發文回應
Yumi遭李靚蕾曬「裸照頭貼」打臉　閨蜜出面駁斥：她身材沒那
快訊／一口氣暴增7例Omicron！　4國家入境台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會竟通過

搶救重陽敬老金覆議案　北市曝下一步：向行政院申請函告無效

北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

破天荒！2兆總預算強行表決逕付二讀　她揭民進黨團真正目的

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會竟通過

搶救重陽敬老金覆議案　北市曝下一步：向行政院申請函告無效

北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

破天荒！2兆總預算強行表決逕付二讀　她揭民進黨團真正目的

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

中捷薪資水平比同業少2成　盧秀燕：明年元旦調薪7%

明年7月起飲料店不能再用「保麗龍杯」！　違反最高罰6000元

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

乳酪塔上堆滿草莓！高雄烘焙推「草莓系甜點」　必吃舒芙蕾生乳捲

李靚蕾只幫黑范夫妻澄清 徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ：他好自私！

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

K湯復出改打延伸4號？　格林：現在的NBA已經跟之前不同

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

更多熱門

相關新聞

北市接手北車接種站至29日

北市接手北車接種站至29日

中央於日前在台北車站開放疫苗接種站，不過台北市衛生局22日表示，今起由北市府接手該地接種站至29日，並同樣贈送給莫德納第一、二劑接種者100元等值商品禮券。台北市副市長蔡炳坤表示，因為北車有替非法移工接種疫苗的功能，加上花博預約人數不如預期，日前中央向北市府詢問後，便由北市延續幫忙接手。

總預算逕付二讀　蔡壁如轟柯建銘「老兵晚節不保」

總預算逕付二讀　蔡壁如轟柯建銘「老兵晚節不保」

新竹升格「壓縮六都財源」　財經教授：破壞財劃法

新竹升格「壓縮六都財源」　財經教授：破壞財劃法

佔用機車停等區！王世堅致歉

佔用機車停等區！王世堅致歉

民進黨公投「贏了面子輸了裡子」

民進黨公投「贏了面子輸了裡子」

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會柯文哲覆議重陽敬老金台北市重陽節禮金致送自治條例國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

王力宏S Hotel隔離「半夜聲音很大聲」！住客氣炸

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面