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搶救重陽敬老金覆議案　北市曝下一步：向行政院申請函告無效

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出覆議，22日下午2時於台北市議會表決覆議案。柯文哲於表決前召開記者會，針對若覆議未過後的下一步行動為何？台北市法務局長袁秀慧表示，因有違憲之虞，倘若覆議沒通過，會跟行政院函告無效申請。

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

台北市重陽敬老金覆議案將於22日送入議會表決，北市議會15日政黨協商時，民進黨團、國民黨團都認為，北市府已充分說明覆議理由，所以不必讓柯文哲列席，但無黨籍議員仍認為，應讓柯文哲說明留下紀錄；最終台北市議會決定，覆議案不邀請柯文哲列席說明，並以無記名方式表決，於22日下午台北市議會大會進行表決。

台北市政府22日下午1時30分召開「台北市重陽禮金致送自治條例」表決前記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲出席，以及社會局、法務局、民政局、財政局長出席。

被問到先前曾說要「記名投票」，後來又變成支持無記名投票？柯文哲表示，自己有和很多議員說明，比較年輕的議員都很清楚，普發重陽敬老金對台灣長期發展是不對的，甚至還有議員明白地說，自己也反對。

柯文哲強調，要不是國、民兩黨甲級動員，甚至強迫亮票，北市府提出的覆議案會不通過嗎？「今天就是一種政治作戰，更奇怪的是，國、民兩黨竟然合作在一起，過去30年何時看到合作在一起？」

至於倘若覆議案未過，北市府下一步動作為何？柯文哲指出，「台北市重陽禮金致送自治條例」是違法的，因為議會不得增加預算之法案，且要增加預算法案須提財源來源，但今天這不負責任議案，卻不管錢從哪裡來，「哪有那回事！」

柯文哲痛批，如果今天要變賣家產、國民黨變賣黨產來發重陽敬老金，他還會說謝謝，但這是國家的錢，「慷國家之慨，奪取自己選票，不是這樣嗎？」

而法務局長袁秀慧則補充，北市認為「台北市重陽禮金致送自治條例」有違反憲法上的權利跟立法權有涉入行政權之虞，且在財政記錄上顯然有違法疑慮，所以這次覆議沒通過的話，依照《地方自治法》第43條規定，在我們直轄市議會通過的法案，如果有違反憲法或法律狀態，北市會向行政院申請函告無效。

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