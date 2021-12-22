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清大拆路橋塞爆！承包商挨罰3萬　啟德胡漢龑還原過程　

▲清大拆路橋塞爆！承包商挨罰3萬　啟德胡漢龑還原過程。（圖／讀者提供）

▲新竹市光復路橋日前進行拆除，沒想到因封閉道路延遲開放造成大塞車。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

竹市府委外執行光復路清華大學校門口的建功人行陸橋拆除作業，原預定20日起開始利用夜間封閉道路進行拆除作業，23日完成，不料因廠商延長封閉時間，導致通往竹科要道光復路塞爆，上班族罵聲連連。市府工務處則因延長封閉時間造成交通打結，對於施工承包商開罰3萬元，並要求要在23日清晨完成拆除作業。

負責出動拆除吊車的啟德起重機械董事長胡漢龑日前才在臉書PO出拆除過程，他說「45年前，就是我跟家父共同吊掛安裝路橋的，昨晚光復路封路挑夜燈打夜戰連夜拆除，夜空下著綿綿細雨，我的心情也五味雜陳～當年跟父親一起工作的場景歷歷在目，如今父親走了，啟德團隊也算是見證歷史性的一刻參與到拆除作業」。拆除當晚，由老董事長胡鵬飛一手創立的天宏宮還出現了一隻飛蛾。

五味雜陳的道別感還沒來得及散去，隔天早上就發生封閉道路不及開放，造成竹科人上班全部「凍結」，有網友說，自己知道下雨天又有拆除作業，已經提早了半小時出門，沒想到長2公里的光復路竟花了1個多小時才通過，最後還是塞在車陣中，上班遲到了。

市府合約內明文要求廠商，只能利用夜間10點到隔天清晨6點的時段封閉道路進行拆除作業，就是擔心拆除作業若在白天執行，恐影響上班民眾的通行。不過胡漢龑說，當天晚上雖是10點開始封路，但現場車流量還是很大，因此一開始封閉就延遲了，後面才會牽一髮動全身，連帶著隔天解除封閉一起延宕。

▲清大拆路橋塞爆！承包商挨罰3萬　啟德胡漢龑還原過程。（圖／啟德起重提供。）

▲坐落光復路上的光復路橋，45年前就是由啟德現任董事長胡漢龑與父親一起吊掛上去的，45年後由他接手拆除，可是父親已不在人世間。（圖／啟德起重提供，下同）

由於承包商確實違規延遲開放封閉道路，市府工務也按「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」第8條規定開罰3萬元，同時要求廠商應在23日完成拆除作業，若未依規定完成拆除作業，也會再檢討開罰。

胡漢龑澄清，挨罰的是承包商並非啟德，同時表示，機具退出其實很快，以目前的作業速度，要在23日完成拆除作業「沒什麼大問題」。

▲清大拆路橋塞爆！承包商挨罰3萬　啟德胡漢龑還原過程。（圖／啟德起重提供。）

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