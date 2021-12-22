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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹升格「壓縮六都財源」　財經教授：破壞財劃法

▲▼台北商業大學財稅系教授黃耀輝。（圖／國民黨提供）

▲台北商業大學財稅系教授黃耀輝。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，可再拚當16年新竹市長。對此，台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，新竹縣市若升格為第7都，將從目前6都的統籌分配款中挖財源，破壞了《財政收支劃分法》制度。

針對縣市合併升格議題，國民黨今召開「誰為選舉假傳聖旨玩升格？竹竹苗要2026科技都！」記者會，文傳會副主委林家興、江怡臻、台北商業大學財稅系教授黃耀輝等人出席。

國民黨強調，合併升格背後真正重要的議題，在於修正財劃法的預算資源分配，不應該是為選舉考量急就章、因人設事，如果要以國土整體規劃前瞻格局談升格，國民黨認為應該談2026竹竹苗科技都。

黃耀輝指出，新竹縣市若升格為第7都，將從目前6都的統籌分配款中挖財源，不但財源增加，林智堅又能繼續當一任市長，純粹是幫林智堅量身定做的政治操作，卻再次破壞了破壞了《財政收支劃分法》制度。

黃耀輝說明，財政收支劃分不僅僅只有「富都窮縣」的水平失衡，還有垂直失衡問題；近年中央政府的收入占全國總收入約占7成，地方收入則約占3成；但支出面，中央政府的支出占全國總支出卻僅有6成，地方支出則占4成，亦即中央收入多卻花錢少。

黃耀輝表示，解決之道，一是將縣市或直轄市改為同一財政層級，平等分配財源；第二則是中央政府可多撥出1成，至少3千億的收入給地方政府，同時增加共分稅，以解決垂直面失衡。

江怡臻指出，蔡英文在公投結束後隔日即邀請眾人討論新竹縣市合併議題，柯建銘則提出《地方制度法》修法，但包含正國會、英系和湧言會多名民進黨立委紛紛撤簽，顯示並非全體民進黨立委支持，令人質疑竹竹併到底是誰的意思？是柯建銘還是蔡英文？

江怡臻也質疑，林智堅曾擔任柯建銘的助理長達9年，在2022面臨新竹市長第二任期屆滿，但內閣沒有空間安排，「竹竹升格」是否就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局？難道柯建銘為子弟兵護航操盤？不惜賠上整個新竹的未來

林家興指出，民進黨拋出竹竹合併，是真為國家發展，還是為一黨一人之私？當民進黨內派系立委連忙撤簽，更讓人懷疑是否只是柯建銘個人提案？民進黨也必須說明，為什麼選擇竹竹併，卻獨漏同在科技聚落中的苗栗？民進黨是否放棄苗栗？應該給苗栗人一個交代。

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