「藍營縣市長資源多卻各自為政」　趙少康憂：2022將兵敗如山倒

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投皆未通過，此次公投被視為國民黨全面潰敗，對此，中廣董事長趙少康表示，藍營縣市長都握有比黨中央更多的資源，黨中央卻不管住地方，「如果明年無法複製出2018年的『韓流』，那麼選戰將相當不樂觀。」

趙少康表示，藍營縣市長的資源比黨中央還多，卻各自為政，假設2022大選無法複製2018年韓國瑜掀起的「韓流」，那麼國民黨恐將兵敗如山倒。

趙少康指出，新北市長侯友宜身為藍營地方上的最大諸侯，卻因為一篇「千字文」導致公投選戰淪為兩黨對決，也讓民進黨選前喊出的「南票北補」策略奏效，最終取得勝利。

趙少康表示，自己曾二度幫助侯友宜緩頰，希望除了重啟核四案外，至少其他三案都表態，更希望他別承認千字文出自自己之手，不料侯友宜卻不願下台階，質疑他「一直認為自己是對的」，讓公投淪為兩黨對決。

對於日前傳出趙少康指侯友宜是戰犯挨批，趙少康澄清，「我從來沒指控侯友宜市長是戰犯」，但侯友宜投票前發表的千字文讓藍軍士氣受到挫折，身為意見領袖，自己當然要反映基層的意見，但也對侯友宜的立場充分體諒。

趙少康指出，有三座核電廠設在新北市，能理解侯友宜無法表態的為難，他後來發文表示自己會去投票時，也立刻留言呼應、鼓勵、肯定，完全是對事不對人，沒有特別意圖。

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