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趙少康澄清「從沒指控侯友宜是戰犯」　喊話藍軍別受民進黨側翼挑撥

▲▼國民黨民主守夜活動,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨在四大公投議題全軍覆沒，中廣董事長趙少康要大家別找戰犯，但卻被前黨員、名嘴李正皓抨擊玩兩面手法，寫文章批評新北市長侯友宜。對此，趙少康透過臉書強調，「侯友宜不是戰犯！我們絲毫不受民進黨側翼的挑撥」。

李正皓昨（21）日在臉書重砲轟，趙少康在公投敗選當天，發了一篇看似有高度的文章請大家不要在黨內找戰犯；結果兩天後卻在網路平台投稿直接開嗆侯友宜讓人失望、是最大的戰犯，「讓他怒批「趙少康就是國民黨最大的戰犯兼亂源」。

趙少康鄭重澄清，「我從來沒指控侯友宜市長是戰犯」，昨天在Yahoo論壇「鄉民來衝康」節目的發言也沒有說侯友宜是戰犯，歡迎你上YouTube去觀看，只是Yahoo工作人員整理文字稿時出現錯誤，讓外界有作文章的空間，今天已經要求文章立刻更正，Yahoo也發了澄清說明還原事實。「我要再次強調，國民黨努力過，公投結果由全民一起承擔，我們沒人可以置身事外，不需要追究任何人責任。」

趙少康表示，侯市長投票前發表的千字文讓藍軍士氣受到挫折，身為意見領袖，自己當然要反映基層的意見，但也對侯市長的立場充分體諒，因為有三座核電廠設在新北市，能理解侯市長無法表態的為難，他後來發文表示自己會去投票時，也立刻留言呼應、鼓勵、肯定，完全是對事不對人，沒有特別意圖。

趙少康指出，這次公投，黨中央辦了兩千多場說明會，戰鬥藍發起在六都舉辦六場只是略盡棉薄之力、做我們該做的事，卻被有心人士說成是「用媒體高聲量綁架黨中央」，不禁要問：「如果今天戰鬥藍連一場說明會都不辦，大家是不是又要說戰鬥藍故意杯葛黨中央？」說戰鬥藍綁架黨中央，未免太小看黨中央了！事實上是，戰鬥藍處處配合黨中央，連12/17中正紀念堂門口的群眾大會場地，都是戰鬥藍請人去借、然後轉給黨中央成功舉辦的。

趙少康說，藍營力量有限，不像民進黨有這麼多的宣傳資源，儘管如此，戰鬥藍著重的台北、新北，這次公投結果都維持優勢，桃園還大贏，台中也至少過了一項，戰績卓著，怎麼會是什麼戰犯？

趙少康也說，這次公投結果國民黨確實輸了，但民進黨也沒有贏，在綠媒鋪天蓋地的今日，未來藍營會遇到更多的挑撥離間和挑戰，相信藍軍支持者現在的心情一定受到影響，但請大家不要灰心、憤怒，「戰鬥的號角才剛響起，不要在黨內找戰犯，對監督制衡執政黨毫無幫助」。

趙少康表示，民進黨狹四項公投案都被封殺的優勢，立即強勢推動竹竹合併升格、核食開放、明年度預算逕付二讀等議題的強渡關山，此刻的國民黨沒有內鬥、內亂的本錢，更不能被擊倒，必須繼續為台灣的未來團結努力，才能對抗民進黨肆意妄為的傲慢！

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關鍵字：

趙少康國民黨侯友宜

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