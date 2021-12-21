「四案全輸但藍綠差距拉近了」　陳水扁：國民黨可以這樣安慰自己

▲前總統陳水扁21日接受媒體人黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對比2個月前同意方民調大幅領先，此次公投被視為國民黨全面潰敗，對此，前總統陳水扁表示，雖然四案全輸，但藍綠的差距拉近了，「這樣可以安慰自己一下，朱立倫不應該下台啊！」

藍營在四大公投一役遭受嚴重挫敗，不僅公投門檻未達標，就連四案的同意票都被不同意票一舉超車，黨內也不乏檢討聲浪，部分人更將矛頭指向遲遲未表態的新北市長侯友宜、堅持反對核四的宜蘭縣長林姿妙等人，也有支持者要黨主席朱立倫負責。

對此，陳水扁指出，國民黨問題那麼多，大家都看不下去甚至有時候會批評，但國民黨再怎麼亂，四大案公投裡，同意跟不同意的百分比依舊相距不大，從某個角度來看，國民黨也是成長的，雖然四案全輸，但藍綠的差距拉近了，「這樣可以安慰自己一下，朱立倫不應該下台啊！」

對於公投結果是否會影響2024總統大選選情，陳水扁表示，台灣的政治2年就改變一次，來的快去得也快，誰能想像的到2016年民進黨完成執政、2018年慘敗，2020年卻又成功執政，之後2024還有很多時間，很多事情每天都在變化、還沒定局，選舉是像化學千變萬化，而不是數學單純1+1=2。

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