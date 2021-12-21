趙少康：高雄人逼全台吃萊豬　綠營怒奔KMT高市黨部要求道歉

▲「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

四大公投落幕，中廣董事長趙少康20日於節目稱「高雄人決定全台吃萊豬」，此番言論引起綠營不滿，由綠營新人組成的「邁向過半大聯盟」21日下午前往國民黨高雄市黨部抗議，要求國民黨必須向全體高雄人道歉。

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趙少康昨晚於節目中表示：「高雄一個地方就夠了，我舉例萊豬，全國吃萊豬跟不吃萊豬差20萬票，高雄一個地方就是20萬票，台南16萬票，就算台南不算，就算高雄一個地方，假如其他地方是打平的，所以高雄多厲害，台南多厲害，從某個角度，高雄人逼著全台灣人都得吃萊豬。」

▲▼「邁向過半大聯盟」成員要求國民黨給高雄人一個道歉。（圖／記者許宥孺翻攝）

由綠營新人組成的「邁向過半大聯盟」成員21日下午前往國民黨高雄市黨部，並將印有「抓不到戰犯 抓到高雄人？」、「戰鬥藍選輸 變戰鬥「北」藍？」、「戰鬥藍 = 汙衊藍？ 高雄KK快切割趙少康！」、「KMT選輸不檢討 選後抓戰犯」、「南票北送 北七南救」、「高雄人不是國民黨的戰犯」、「高雄人不爽 KK連線踹共 詆毀公投民主機制」的七個標語手舉牌欲交付國民黨部，不過國民黨沒有人出面回應。

▲成員舉牌抗議，但國民黨無人回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳表示，公投結束後台灣人民正處在邁步向前的關鍵時刻，此時趙少康先生對高雄的指控不只是偏離民心，更凸顯了所謂戰鬥藍無法自省的本質。

大旗美市議員參選人林慧欣痛批，趙少康先生言論已經撕裂南北的和諧，這次公投結果已經看出來國民黨心之所向皆違背民意，如果國民黨不想在明年大選慘敗，務必要請趙少康本人出來道歉。

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