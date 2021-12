工地起重機「懸吊鋼樑」掉落　男遭砸中壓爆死亡！現場畫面曝光

▲倫敦工地鋼樑掉落,直接砸中一名男子,導致他當場死亡。(圖/翻攝自推特/@AkikurChoudhury)

記者張寧倢/編譯

英國倫敦一處建築工地發生死亡意外,當地時間21日下午1時許, 原本被起重機懸吊著的一條鋼樑突然掉落,從高空直墜而下砸中一名男子,倫敦當局出動空中救護直升機、救護車與消防隊,不幸的是,男子仍然當場喪命。

根據《每日郵報》報導,倫敦救護車服務一名發言人21日表示,當天下午1時19分接到求救電話,得知在東北部霍克斯頓(Hoxton)東路(East Road)一處建築工地發生事故,緊急派出救護車,包含一名工作人員、一名隨車醫護、一名臨床小組組長、一名事故應變官員與危險區域應變小組成員等都一同到場,另外也派遣了倫敦空中救護直升機。

@SkyNews Something big is happening in Shoreditch at the moment. pic.twitter.com/M2EOQyZcwV