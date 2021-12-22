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工地起重機「懸吊鋼樑」掉落　男遭砸中壓爆死亡！現場畫面曝光

▲▼倫敦工地鋼梁砸中一名男子，導致他當場死亡。（圖／翻攝自推特／@AkikurChoudhury）

▲倫敦工地鋼樑掉落，直接砸中一名男子，導致他當場死亡。（圖／翻攝自推特／@AkikurChoudhury）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦一處建築工地發生死亡意外，當地時間21日下午1時許， 原本被起重機懸吊著的一條鋼樑突然掉落，從高空直墜而下砸中一名男子，倫敦當局出動空中救護直升機、救護車與消防隊，不幸的是，男子仍然當場喪命。

根據《每日郵報》報導，倫敦救護車服務一名發言人21日表示，當天下午1時19分接到求救電話，得知在東北部霍克斯頓（Hoxton）東路（East Road）一處建築工地發生事故，緊急派出救護車，包含一名工作人員、一名隨車醫護、一名臨床小組組長、一名事故應變官員與危險區域應變小組成員等都一同到場，另外也派遣了倫敦空中救護直升機。

報導稱，一名男子遭起重機上掉落的巨型鋼樑砸中，儘管所有急救人員盡了最大努力，他最終仍然被宣布當場死亡。警方在附近設置警戒線並封鎖公路，包含一般車輛與公車都被迫改道。消防單位也派遣2輛消防車與消防救援小組前往支援。根據MyLondon報導，事故現場架起一個法醫帳篷，警方並未透露罹難男子身分，但目前正在積極聯絡死者家屬。

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