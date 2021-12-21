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快訊／北市勒令大巨蛋旅館棟地下層停工　工人墜樓包商挨罰最高30萬

▲▼大巨蛋21日發生工安意外。（圖／警方提供）

▲大巨蛋21日發生工安意外。（圖／警方提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區大巨蛋工地21日上午9時30分左右發生工安意外，一名35歲男性人員於地下2樓進行防火工程項目時，跌落至地下4樓，造成左大腿骨折。台北市勞檢處上午派員前往勘查，發現有一個1平方公尺的開口，僅使用易碎材質覆蓋，才造成勞工踩踏後墜樓，未來將對包商開罰3萬至30萬元，並勒令旅館棟地下樓層管道間停工。

針對大巨蛋工地發生意外，遠雄集團副總經理楊舜欽21日說明，發生時間約為上午9時30分，是一名35歲男性施工人員，當時在地下2樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空從地下2樓跌落至地下4樓，第一時間工地負責人立即通報救援，該施工人員左大腿骨折，已由公司人員陪同就醫，意識清醒，該工區管道間目前進行管制檢修。

北市勞檢處主秘康水順21日下午受訪時回應，遠雄下包商1名勞工於地下2樓進行打掃清潔工作時，因為管道間有一個約1平方公尺的空間開口，但現場僅用易碎材質覆蓋，造成該名勞工踩踏後墜樓。

康水順指出，由於勞工在該地工作有危險之虞，應有圍欄或蓋子等防護措施，所以會以違反《營造安全衛生設施標準》第19條，開罰3萬至30萬元，並勒令旅館棟所有地下樓層管道間停工，待包商將防護措施做好後，由勞動局再勘查並確認沒問題才可復工；勞動力重建運用處會持續關懷該名勞工，倘若符合勞動部勞保局職災級距的話，也會輔導對方申請職災慰問金。

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