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曾是最年輕樂透得主　她曝17歲中大獎讓「人生變得悲慘」

▲▼英國26歲女子帕可（Jane Park）在17歲時中了100萬英鎊（約新台幣3690萬元）的樂透大獎，人生卻變得悲慘。（圖／翻攝自當事人IG）

▲英國17歲女孩中了100萬英鎊的樂透獎金，人生卻變得悲慘。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

記者張寧倢／編譯

英國26歲女子帕可（Jane Park）在17歲時中了100萬英鎊（約新台幣3690萬元）的樂透大獎，原本以為成為「最年輕的中獎者」未來就會一帆風順，但她現在卻覺得，年紀輕輕就身懷鉅款讓人生變得非常無聊且悲慘。

▲▼英國26歲女子帕可（Jane Park）在17歲時中了100萬英鎊（約新台幣3690萬元）的樂透大獎，人生卻變得悲慘。（圖／翻攝自當事人IG）

▲帕可認為中獎也會帶來負面影響。

根據《鏡報》報導，帕可17歲時買百萬歐元彩券（EuroMillions）中了100萬英鎊的高額獎金，一開始她享受著花錢的樂趣，和友人去度假、買車、買名牌精品，還買了一套新房子，但這種新鮮感逐漸消失之後，隨之而來的是許多負面影響。

帕可表示，不僅出門時會有記者守在門外、到她工作的地方蹲點埋伏，甚至會躲在樹叢中偷拍。另一個嚴重影響是網路霸凌，登上新聞版面後她成為網友漫罵的對象，「人們會留言說『去死吧』，還會收到硫酸攻擊的等許多威脅。人們討厭我，而我只是一個希望被傾聽的年輕女孩。我記得我感覺生活一團糟，只覺得這不是我想的那樣。」

▲▼英國26歲女子帕可（Jane Park）在17歲時中了100萬英鎊（約新台幣3690萬元）的樂透大獎，人生卻變得悲慘。（圖／翻攝自當事人IG）

▲帕可中獎的事跡登上媒體版面後，讓她成為網路霸凌的對象。

帕可說，她以為中獎之後就會變成眾所矚目的名人，要經常出席活動走紅毯之類的，但現實生活卻是，「我一個人坐在一間3房的屋子裡，哭到睡著。」在大眾的關注目光下，帕可變得很在意外貌，某次她在土耳其做了豐臀手術還讓自己差點喪命，「這是一個可怕的錯誤。如果媒體放過我，我不會做這些整形手術。」但帕可後來又做了一次豐臀手術，「因為我再次感到厭惡自己的身體，而且得頻繁出現在鏡頭前。」

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