縮短第三劑間隔？李秉穎：2劑可保護半年「英國疫情緊急才趕快打」

記者張乃文／台北報導

世界各國正在積極追加新冠疫苗第三劑，但間隔時間略有不同。對於國內的接種時間安排，中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎表示，很少數國家會2、3個月就打，除非面臨非常緊急狀況，如：英國因應變種病毒，但總的來說，不需要改變間隔5個月的政策，因為2劑所產生的抗體足以保護半年是沒問題的。

變異病毒在歐洲肆虐，也讓不少國家緊急催打第三劑，而台灣也有不少聲音認為「要縮短第三劑的時間間隔」。李秉穎今（21）在疫情記者會上說明，大多都是間隔5、6個月不等，很少數會在2、3個月就施打第三劑，除非疫情面臨非常緊急的情況。

李秉穎舉例，如：英國有兩個因素要考慮盡快施打第三劑，第一、很多英國民眾是施打AZ疫苗，而在研究中顯示，AZ的抗體最低，保護效果也不太好，至少跟mRNA相較起來是這樣；另外還有變種病毒的出現，因此英國才有加速施打第三劑的決策。

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李秉穎指出，台灣部分考量到打兩劑疫苗所產生的抗體足夠保護半年，且目前並未有什麼本土疫情，前三類優先追加第三劑的人也都是等到5個月，太快施打沒有什麼好處，因此，ACIP委員依照台灣現況認為，不需要改變間隔5個月施打第三劑的政策。