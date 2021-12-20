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防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」　累積點數兌換悠遊卡加值金

▲▼北市結合醫療院所推動「開心篩粉樂送」婦癌篩檢獎勵活動，鼓勵民眾恢復定期篩檢習慣。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市結合醫療院所推動「開心篩粉樂送」婦癌篩檢獎勵活動，鼓勵民眾恢復定期篩檢習慣。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

今年新冠肺炎疫情嚴峻，台北市醫療院所保全醫療量能，服務降載暫停非急迫醫療，全心投入防疫工作，2021年1至11月台北市癌症篩檢量較2020年下降21.88%，篩檢人數減少10萬558人次，為維護市民健康、降低癌症發生，北市衛生局結合醫療院所推動「開心篩粉樂送」婦癌篩檢獎勵活動，鼓勵民眾恢復定期篩檢習慣。

北市衛生局表示，衛生局、12區健康服務中心及婦癌篩檢醫療院所，共同辦理「開心篩粉樂送」婦癌篩檢活動，另結合17家癌症品質精進醫院推動市民篩檢獎勵活動，送出上萬份健康好禮給完成篩檢市民朋友，11月底篩檢人數已達35萬8995人。

衛生局提及，為持續鼓勵所有符合篩檢資格民眾進行癌症篩檢，2022年「台北通健康服務」四癌篩檢集點活動自1月1日開跑，凡符合四癌篩檢資格或陽性個案複檢集點對象，參與集點活動後可累積健康點數，並回饋市民兌換100元或150元悠遊卡加值金，活動除提供常規篩檢集點外，並針對從未篩檢首篩族提高篩檢獎勵。

衛生局指出，依據台灣癌症登記資料庫統計顯示，女性乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌早期癌（0-1期）5年存活率分別約97%、85%、93%及78%，定期篩檢發現早期癌的機率高，早期癌積極治療，將大大提升存活率，北市2021年8月四癌篩檢陽性個案1萬4062人，受疫情衝擊完成複檢情形僅9381人，截至11月底，四癌陽性個案完成複檢率提升至1萬2209人，共找出1134人罹癌者，並積極介入治療措施，目前仍有2531位陽性個案尚未接受複檢。

北市聯醫中興院區醫務長吳岱穎呼籲，篩檢疑似陽性者應及早進行複檢，罹癌並不可怕，害怕而延誤診斷與治療才令人擔憂，發現疑似陽性請務必儘速回院檢查，避免耽黃金治療期程。

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