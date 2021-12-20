六都變九都？柯文哲批：民進黨永遠在想選舉　「整個國家都不顧」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長進行廣泛討論，其中新竹縣市合併升格議題，獲得與會者高度共識；但外傳不只有新竹縣市合併，還有彰化、雲嘉嘉等地區。面對公投後蔡政府討論「六都變九都」，台北市長柯文哲直批，民進黨永遠在想選舉，「為了選舉要輸贏，整個國家都不顧。」

▲台北市長柯文哲出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲20日出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式，針對蔡政府討論六都升格九都？柯文哲直言，「這是我最氣的地方！民進黨永遠在想選舉。」國土規劃是很嚴肅的事，這要從長計議，事實上「北北基辦公室」公文也送去行政院，「我跟你講，他一定也存參，不理我們。」

柯文哲認為，行政區劃變動之前，應該先有整合的動作，比方說水利、交通、都市計畫、社會住宅等，跨縣市要整合的東西可以先整合，但「你不先做？前置作業不做，直接要搞縣市合併？不要為了選區而選舉，這國家真的被民進黨搞選舉搞垮掉了。」

至於新竹縣市合併是否在針對立委高虹安？柯文哲認為，「當然是啊！」如果民進黨民調贏高虹安就不會弄，「一定是有去做民調，越做越不對勁，才要這樣處理。」

至於六都變九都後，造成台灣一半都是直轄市的情況？柯文哲痛批，「這很荒謬嘛！」自己已講過六都不對了，不要在不對的上面繼續錯下去，不要為了選舉去搞特殊的情形，整個黨整天在想選舉，「為了選舉要輸贏，整個國家都不顧。」