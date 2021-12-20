快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

記者袁茵／台北報導

台北市政府20日上午9時於台北通APP啟動第二波熊好券意願登記，不過又有許多民眾反映，意願登記時找不到確認鍵，直接跳出「服務異常」、「錯誤」等字樣。針對台北通又出現異常，台北市長柯文哲20日直言，這代表台北通太成功了。

▲柯文哲出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式。（圖／記者袁茵攝）

為振興台北市受到本次新冠疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑至今已累積超過250萬筆交易；北市府16日正式宣布，第二波台北熊好券意願登記開跑，自2021年12月20日上午9時起至12月30日晚間11時59分止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計2022年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。

▲熊好券當機。（圖／翻攝台北通app）

不過，到了第二波登記20日上午9時，有民眾反映，台北通又出現卡頓問題，且跳到意願登記畫面時，甚至找不到登記確認鍵，最後跳出「服務異常」等狀況；另也有民眾向《東森新媒體ETtoday》指出，台北通完全登入不進去，質疑台北通上路以來到底已經當機多少次？

柯文哲20日出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式，被問到熊好券又發生當機一事，柯文哲直言，「台北通是這樣，因為太成功了，所以用的人多，超出了原來伺服器設定。」

柯文哲表示，現在全球都缺晶片，所以台北通要完全可以使用，得拖到今年12月底，因為很多晶片還卡在國外尚未進台，這是後疫情時代會出現的問題，不要以為有錢就可以解決，如果沒有晶片仍不能解決，畢竟全球晶片缺貨。

針對熊好券異常，台北市資訊局回應，今天熊好券開放第二波登記，目前因使用量放大，所以速度較慢，非系統異常，也感謝民眾支持，再請耐心等待。另外熊好券登記一直會到12月30日，所以可透過這段時間登記即可。