快訊／熊好券又出包「無法登記」　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

▲熊好券當機。（圖／翻攝台北通app）

記者袁茵／台北報導

台北市政府20日上午9時於台北通APP啟動第二波熊好券意願登記，不過又有許多民眾反映，意願登記時找不到確認鍵，直接跳出「系統異常」等字樣，讓民眾痛批，台北市長柯文哲連這都做不好，還想學愛沙尼亞用手機投票？

為振興台北市受到本次新冠疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑至今已累積超過250萬筆交易；北市府16日正式宣布，第二波台北熊好券意願登記開跑，自2021年12月20日上午9時起至12月30日晚間11時59分止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計2022年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。

但到了第二波登記20日上午9時，有民眾反映，台北通又出現卡頓問題，且跳到意願登記畫面時，甚至找不到登記確認鍵。

周姓民眾痛批，台北通上路以來到底已經當機多少次？每次都想給北市府機會，但一直令人失望，連這都做不好，柯文哲還提過想跟愛沙尼亞一樣用手機投票？

陳姓民眾也指出，為了振興疫情受創的商家而推出熊好券，柯文哲也是很支持這個理念，但每次抽籤就當機，想幫忙還得先受一肚子氣，沒有準備好就不要上路好嗎？

對此，台北市資訊局回應，今天熊好券開放第二波登記，目前因使用量放大，所以速度較慢，非系統異常，也感謝民眾支持，再請耐心等待。另外熊好券登記一直會到12月30日，所以可透過這段時間登記即可。