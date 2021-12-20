　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／熊好券又出包「無法登記」　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

▲▼熊好券當機。（圖／翻攝台北通app）

▲熊好券當機。（圖／翻攝台北通app）

記者袁茵／台北報導

台北市政府20日上午9時於台北通APP啟動第二波熊好券意願登記，不過又有許多民眾反映，意願登記時找不到確認鍵，直接跳出「系統異常」等字樣，讓民眾痛批，台北市長柯文哲連這都做不好，還想學愛沙尼亞用手機投票？

為振興台北市受到本次新冠疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑至今已累積超過250萬筆交易；北市府16日正式宣布，第二波台北熊好券意願登記開跑，自2021年12月20日上午9時起至12月30日晚間11時59分止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計2022年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。 
但到了第二波登記20日上午9時，有民眾反映，台北通又出現卡頓問題，且跳到意願登記畫面時，甚至找不到登記確認鍵。

周姓民眾痛批，台北通上路以來到底已經當機多少次？每次都想給北市府機會，但一直令人失望，連這都做不好，柯文哲還提過想跟愛沙尼亞一樣用手機投票？

陳姓民眾也指出，為了振興疫情受創的商家而推出熊好券，柯文哲也是很支持這個理念，但每次抽籤就當機，想幫忙還得先受一肚子氣，沒有準備好就不要上路好嗎？

對此，台北市資訊局回應，今天熊好券開放第二波登記，目前因使用量放大，所以速度較慢，非系統異常，也感謝民眾支持，再請耐心等待。另外熊好券登記一直會到12月30日，所以可透過這段時間登記即可。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
李靚蕾再開砲！被錯叫「西春美智子」傷痛遭王力宏狠挖
14歲國中生「不想上學縱火燒家」！　害父母送醫
快訊／李靚蕾為3孩裝視訊機器人！　王力宏「卻和朋友一起觀看」
力宏又糗了！　他翻譯「陌生人背後含意」網讚爆
快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人
週末冷空氣挑戰入冬最強！局部地區探「個位數」低溫
郁方傻眼「王力宏借房聲明」　驚喊：到底誰教的？
快訊／熊好券又出包！　無法登記網崩潰
王力宏私訊李靚蕾：給妳condo！　醫：2單字學到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

他提醒王力宏：中國用劣跡藝人追殺　台灣保障所有人權包括渣男

分析綠營公投大勝原因　蔡正元：美國給力、中國給錢

快訊／熊好券又出包「無法登記」　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

「林智堅沒得選了才要修法！」　她酸：那蔡英文任期滿要改君主立憲？

游錫堃從政40週年回首來時路　「繼續以水牛精神捍衛台灣」

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

評藍營公投失敗3關鍵　黃暐瀚：提2個卻打成藍綠對決

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

他提醒王力宏：中國用劣跡藝人追殺　台灣保障所有人權包括渣男

分析綠營公投大勝原因　蔡正元：美國給力、中國給錢

快訊／熊好券又出包「無法登記」　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

「林智堅沒得選了才要修法！」　她酸：那蔡英文任期滿要改君主立憲？

游錫堃從政40週年回首來時路　「繼續以水牛精神捍衛台灣」

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

評藍營公投失敗3關鍵　黃暐瀚：提2個卻打成藍綠對決

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

拿學生期末報告投稿參賽　台科大專利所副教授被起訴

富邦基因免疫生技ETF成分股調整　台灣疫苗企業入列

美股三大期貨下跌！　道瓊期大跌300點、標普500跌幅逾1%

王力宏帶小模回家「還想跟16歲師妹當『朋友』」！李靚蕾4問句怒掀約炮內幕

威金斯「妥協打疫苗」仍驗出陽性遭隔離　勇士3大得分手2人中鏢

第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」　抗Omicron更有力

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

月入20萬當鋪男毆打女友企圖毀容！再推倒她媽　判刑定讞

李靚蕾被錯叫「西春美智子」…兒時傷痛遭王力宏痛挖！「對你僅存一點尊重也沒了」

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

政治熱門新聞

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

快訊／熊好券又出包！服務異常無法登記　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

豬農大縣被完封！雲、屏養豬協會吐4字

評藍營公投失敗關鍵　名嘴：提2個卻打成藍綠對決

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

名嘴：國民黨輸到脫褲　只有他贏

反萊豬公投主文完整看　國民黨：綠營網軍四處造謠「傷害台美關係」

南部「4不同意」較多　柯這樣說

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

四大公投「不同意」全面完封！　盧秀燕回應了

為什麼連「反萊豬」都輸？　網：又沒逼你吃

他提醒王力宏：中國用劣跡藝人追殺　台灣保障所有人權包括渣男

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

更多熱門

相關新聞

第二波熊好券今開放　最多中1500元

第二波熊好券今開放　最多中1500元

台北熊好券第二波意願登記今日（20日）上午9時起開放登記，期限至12月30日24時止，為期11天，預計將在明年1月3日進行線上抽獎。另外，第二波熊好券登記採取5擇2的方式，民眾可透過台北通APP選擇2種票券，除了住宿券維持1000元額度之外，還有200、300、400、500元等4種不同額度，最多可中1500元。

郭稱明年會缺點　柯：他一定算過

郭稱明年會缺點　柯：他一定算過

7＋7變8＋6？民怨違法　柯：找麻煩

7＋7變8＋6？民怨違法　柯：找麻煩

黃士修稱民進黨沒有贏　綠委：死鴨子嘴硬

黃士修稱民進黨沒有贏　綠委：死鴨子嘴硬

竹竹合？柯：綠民調輸高就會合併

竹竹合？柯：綠民調輸高就會合併

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲熊好券

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面