「藍白合」成罷昶關鍵？　柯文哲：從沒有人來找過我

▲柯文哲出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投於18日結束，緊接而來是1月9日的台中第二選區補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案。針對國民黨認為，罷免林昶佐成功關鍵在「藍白合」，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲20日回應，從來沒人來找過他；被問到林昶佐表現為何？柯文哲僅說自己戶籍在大安區，不是林昶佐的選民。

面對1月9日的罷免林昶佐案，推動罷免的台北市議員鍾小平表示，中正萬華選區的藍營支持者約45％，綠營40％，民眾黨約15％，所以希望柯文哲未來一起拉掉民進黨支持的林昶佐。而國民黨人士也說，國民黨角色是協助罷免團體發聲，罷昶成功與否，柯文哲、民眾黨支持者與台北市議員徐立信等在地勢力，都扮演著重要角色。

針對被國民黨點名是罷免林昶佐關鍵，柯文哲20日於台北市政府受訪時回應，到現在也沒人來爭取他，「誰？誰？從來沒有人來找過我啊？」常常有很多人說一堆計畫，「可是我們這些號稱當事人的，從來都沒聽過什麼消息。」

至於不表態罷昶態度？柯文哲先是表明自己的一貫態度，「我對這2年來的罷免已經開始厭倦了，實在是⋯整天都在搞選舉。」

媒體追問，林昶佐表現為何？柯文哲僅說，自己戶籍地在大安區，不是林昶佐中正萬華區的選民，「基本上我對目前這種整天搞選舉實在是已經很煩了。」