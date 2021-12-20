他投資比特幣5年從社畜變超級富翁！暴富不用工作卻嘆：有錢很無聊

▲國外一名網友投資比特幣後暴富，但他卻因失去人生樂趣深感煩惱，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男網友在2014年將畢生積蓄投入比特幣後，迅速暴富成為超級富翁，從此過上了不用認真工作也能衣食無憂的生活。不過這名網友在發大財後，竟覺得自己不配擁有這麼多錢，甚至開始嫌棄過度富有的人生失去樂趣，因此在網上發了一篇文，抱怨他的「煩惱」。

據《太陽報》報導，這名網友表示，他過去曾當過10年的內容創作者，他熱愛這份工作，而且這份年薪25萬英鎊（約新台幣920萬元）的工作也足以讓他四處旅行、住豪華飯店、享受美食，「我也不是個喜歡奢侈品的人，所以我每年都能存下一大筆錢」。

2014年，男網友開始接觸到比特幣，於是他把所有身家都投入到這場投資中。他後來指出，「我承認這是一個極度危險的舉動，因為加密貨幣其實很不穩定，可能快速上漲或下跌，所以這其實是一場巨大的賭博，但當時我深深地陷了進去，在1年半的時間內就把我幾乎所有積蓄投了進去，我當時真的是瘋狂又愚蠢！」

還好，他在2017年開始慢慢獲得回報，賺得約200萬英鎊（約新台幣7355萬元）的稅後利潤，於是他開始學習如何靠利息生活。他表示，「我把所有錢投入3種基本的投資組合，炒美股、外國股票和債券。這兩年我還在持續工作，但工作量已經少了很多，沒多久我就發現我的精神層面發生了變化，我即使不工作也能買得起奢侈品，這讓我失去了從工作中取得的興奮感。」

2019年，男網友的收入開始超過2600萬英鎊（約新台幣9.6億元），於是他決定「完全放下工作、好好休息」，將時間花在旅行、拜訪朋友上，並展開新的愛好。儘管現在的他擁有巨額財富，但男網友表示，他現在面臨雙重問題，他無法再讓自己重拾對生活的激情，同時又覺得自己不配擁有這些錢。

儘管這名網友在網上抱怨了自己現在的煩惱後，被許多網友諷刺他「實在過於凡爾賽」，不過他依舊強調，「工作上的刺激感曾經是我快樂的泉源，但我現在已經找不到這種快感了，而且我一直認為我是因為幸運地投資對了才擁有這麼多錢，這感覺就像是作弊一樣，我現在已經無法再讓我的生活變得有趣了」。

《太陽報》在報導中強調，儘管這名網友在比特幣上的投資令人稱羨，但購買任何加密貨幣都是非常冒險的，因為任何一項投資都存在風險，因此人們不應在未徹底了解投資方法前就隨意進行投資。英國監管機構也曾警告，任何人在投資加密貨幣前，必須清楚自己可能面臨損失所有資金的風險。