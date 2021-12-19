金管會推虛擬幣管理新制　業者：樂見規範明確「保護幣圈新手」

▲隨著虛擬貨幣交易量大增，進而衍伸許多社會治安事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者游宗樺／台北報導

因應虛擬貨幣帶來的詐騙、洗錢風險，各國開始建設監管加密貨幣市場的機制，金管會也在7月1日正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求相關業者須建立洗錢的內控與稽核制度，而搶先取得會計師意見書的虛擬幣業者「幣竟BITGIN」對此表示，法規明朗化能讓虛擬貨幣交易市場更健康，更有利虛擬貨幣新手加入。

為符合「防制洗錢金融行動工作組織」（ Financial Action Task Force,FATF）提出的國際規範，避免虛擬貨幣成為洗錢的犯罪工具，金管會日前通過「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，提高對虛擬貨幣的管制力度，要求國內的加密貨幣平台業者都必須整頓內部制度。

新創的加密貨幣交易所「幣竟BITGIN」為符合金管會要求，向主管機關遞交相關文件，包括業務章則及流程說明，並取得會計師出具的意見書，成為業界搶先符合金管會防洗錢新制的加密貨幣交易公司。

▲幣竟執行長張瀚林（右）表示，樂見主管機關逐漸明朗對虛擬貨幣交易的規範，減少新手用戶受傷的機會。（圖／記者游宗樺翻攝）

幣竟執行長張瀚林表示，十分樂見國內對於虛擬通貨業者的規範逐漸明確，認為在更完整的法規要求下，用戶可以更直觀判斷哪些虛擬幣交易平台可以值得信賴，大大減少新手用戶在幣圈跌倒、撞牆的機會，也希望可以在這些法規基礎下，提供用戶更好的服務。