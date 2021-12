美專家警告：比特幣可能在不久後消失　他舉2痛點「無基本價值」

▲美國經濟學者警告,比特幣可能在不久後逐漸退出市場。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

近年掀起數位加密貨幣投資熱潮,比特幣(Bitcoin,BTC)受到許多人歡迎。然而,美國經濟專家、布魯金斯學會高級研究員普拉薩德(Eswar Prasad)卻表示,這個在全球加密貨幣市場占有主宰地位的幣別,可能將在不久後逐漸淡出市場。

康乃爾大學國際貿易教授、國際貨幣基金組織中國部前負責人普拉薩德接受美國CNBC訪問時表示,「比特幣本身可能不會持續太久。」報導指出,過去幾年比特幣價格波動劇烈,一枚比特幣價格上個月從5.8萬美元跌至4.6萬美元以下,加上現今數百種加密貨幣問世,其中一些相較比特幣來說,其實更實用,也更環保。

普拉薩德表示,比特幣對區塊鏈技術的使用效率遠低於一些較新的加密貨幣,且比特幣的交易「使用了一種破壞環境的驗證機制」,且「彈性不是很大」,事實上,比特幣的「碳足跡」甚至比整個紐西蘭還多。他同時著有《貨幣的未來:數字革命如何改變貨幣和金融》(The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance)一書。

普拉薩德認為,區塊鏈技術將對金融運作模式與人們日常交易方式(例如買房或買車等)產生「根本性的變革」,有鑑於比特幣並不能作為良好的交易媒介,「除了投資者的信念賦予它現有的價值之外,我不認為它本身具有任何的基本價值。」但他也承認,比特幣確實引發了一場革命,最終可能直接或間接地讓大眾受益。

另外,普拉薩德也提到,數位加密貨幣已經開始刺激各國央行,考慮發行國家法定貨幣的數位版本,這可能是有益的,因為數位版的法定貨幣可能提供每個人都能獲得的「低成本支付選項」,從而增加金融包容性與潛在的金融穩定性。