王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

▲王力宏道歉過戶4.8億吾疆，李靚蕾粗估獲11.4億台幣贍養費。（圖／翻攝自微博）



記者陶本和／台北報導

針對藝人王力宏離婚風波，民進黨基隆市議員張之豪20日表示，在民主法治的台灣，人有在道德上唾棄渣男的權利，但渣男的生命財產權利，均受到法律的裁罰與保障。他強調，在中國，國家會追殺他，消費者也會追殺他，以王力宏目前被指控的行為，光是召妓一事，以他的朋友李雲迪的例子來看，恐怕就要讓他被起訴，還被逐出同業公會，無限期封殺，更不用說其他可能的「殺雞儆猴」的追殺手段。

張之豪表示，馬雲有373億美金的身價，而今天他在哪裡？這鉅額財產在誰的手上？過去幾年來，台灣親中人士最愛舉的企業成功人士與案例，但馬雲證明了一件事，在中國沒有一樣財富是永恆的，沒有一個人是安全的，沒有一家公司是有保障的。

「王力宏可以是真的召妓被關，但他也可以是任何理由被關，甚至不需要理由。」張之豪說，而再多的汶川賑災、鄭州賑災、「龍的傳人」、對中國政府如何諂媚，投其所好，事實就是，啥都沒用。

張之豪表示，真正的井底之蛙，總是以為只要對中國友善，跟他一起喊「我們都是中國人」，就會安全沒事，大家可以繼續悶聲發大財。

張之豪強調，民主自由不僅保護渣男，民主自由保護所有人，在法院證明你有罪以前，都是無罪的，這是民主法治國家的基礎。

「若民事法庭判他要付多少贍養費，他就得付。他只會為他所應負的責任，被法院要求負責。」張之豪說，他不會為了莫須有的「劣質藝人」或任何基於要入罪於他的因素，而背負他不需要背負的，或是財產被沒收之類的。

張之豪認為，在民主法治的台灣，人有在道德上唾棄渣男的權利，但渣男的生命財產權利，均受到法律的裁罰與保障。他強調，在中國，國家會追殺他，消費者也會追殺他；但在台灣，追殺他的不會是國家，只有消費者。