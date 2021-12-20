王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　新北消防局幽默：火勢熄滅

實習記者林郁婷／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾爆料毀滅性醜聞，神隱多日，終於在19日發聲明，只不過內容不是道歉，而是狡辯和回嗆，讓網友傻眼；李靚蕾今（20）日再度發文，打臉聲明裡的所有指控，就在網友等待王力宏的回覆時，沒想到他終於道歉了。貼文一出，立刻引來破萬名網友留言，就連新北市消防局也表示，「火勢熄滅，辛苦了…」幽默的回應笑翻眾人。

▲王力宏臉書發文道歉。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

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王力宏在稍早前發文寫下，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。」

王力宏也承諾，未來會更注意自己的言行舉止，承擔起身為父親、兒子和公眾人物的責任，經濟方面努力照顧李靚蕾和3個孩子，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」他最後向李靚蕾喊話，「我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

文章一出，不少網友湧入留言區，多數人還是不能接受，「快跟她對不起」、「太讓人失望了」、「打結的腦子終於通了嗎？」、「暫時退出？？暫時？？？？暫時？？」

▲新北市消防局幽默回應王力宏的道歉文。（圖／翻攝自Facebook／王力宏臉書）

也有人搞笑留言，「今晚可以睡了」、「記者：終於完結篇了，可以睡覺了」，就連新北市消防局臉書「新北消防發爾麵」也回覆，「火勢熄滅，辛苦了…大家一定要注意居家的用火用電安全」，讓網友全笑翻，「消防弟兄們，辛苦了」、「這火勢都半夜燒的，辛苦大家了」。