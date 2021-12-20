王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

記者葉睿涵／綜合報導

王力宏上週宣布與前妻李靚蕾結束8年婚姻後，接連爆出婚內出軌、約炮、召妓、性成癮等風波，讓優質偶像形象一夕崩毀。消息傳到馬來西亞後，當地力宏粉紛紛大呼崩潰，難以接受童年男神人設崩毀，大馬4大中文報和網紅緊跟「宏荒之力對戰蕾神」的事件發展隨時發文。

▲王力宏與前妻李靚蕾結束8年婚姻，下同。（圖／翻攝王力宏臉書）

綜合當地媒體報導，王力宏早在上世紀就紅到了馬來西亞，音樂才子的形象圈粉無數，因此王力宏的新聞在馬來西亞也非常有熱度。《星洲日報》小編19日自晚間8點接連po出6則王力宏婚變的相關新聞後，於晚間11點開玩笑留言表示，「拜託王力宏事件各造，不要凌晨3點發聲明，小編想安心睡覺。」

豈料，小編才剛po文不到1小時，就立刻迎來王力宏的回應，而李靚蕾也在凌晨1點發文回擊。早睡計劃失敗的小編隨後在粉專發出梗圖吶喊，「還有誰要發表聲明？？？來！」，笑翻不少網友。許多網友熱烈地在帖文下方留言看熱鬧，笑道「蕾神之錘這一局又再次完胜，KO掉宏慌之力」、「蓋事英雄蓋不下去了」、「越捅越勁爆，我來吃爆米花了」。

馬來西亞的網友也明顯分成力宏派、蕾蕾派和中立說教派。許多支持李靚蕾的網友直言，「對王力宏大跌眼鏡」、「偶像變成嘔吐的對象」、「公眾人物這樣真的是個很壞的榜樣，應該封殺」、「當年用好形象騙了多少無知少女的錢」。

然而，也有一派網友力挺王力宏，「李靚蕾看起來也很不簡單，證據很多應該籌劃很久」、「公開前夫性成癮的病例很不尊重病人隱私」、「我還是會支持他的音樂」，還有網友認為，雙方不應佔用公共資源，把家務事搬上檯面對罵，「真的很不堪」。

不少網紅也趁著鬧劇蹭一波熱度，只要王力宏一發文就在下方留言，「還好我這次沒趕不及（看戲）」、「水災很忙，我等下再來」等，足以見得王力宏即使連爆醜聞，在海外的熱度依舊不減，除了有不少網友愛看熱鬧外，還是有不少死忠粉絲願意為他的音樂才華買單。