王力宏道歉了　鄉民坐等「李靚蕾下一步」！他4句話洩劇情走向

記者施怡妏／綜合報導

歌手王力宏遭前妻李靚蕾踢爆出軌、約炮、召妓，風波延燒第三天，王力宏20日公開向李靚蕾及家人、社會大眾道歉，「沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯」，現在大家都在等李靚蕾的下一個動作，會繼續爆料還是就此打住，有網友在PTT發文列出4種可能性，對此，有人分析指出「李靚蕾不會再爆了」。

▲王力宏被老婆李靚蕾爆出混亂男女關係。（圖／翻攝王力宏臉書）

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第一個：走完離婚程序，拿到房子，為了孩子就此打住。

第二個：不接受王力宏的道歉，繼續爆猛料。

第三個：停止隔空放話，進入司法對父子提告誹謗。

第四個：隔岸觀火，看徐若瑄、Yumi怎麼處理公關危機。

▲網友們猜測李靚蕾的下一步。（圖／翻攝自PTT）

不少網友指出，王力宏道歉沒有誠意，希望李靚蕾繼續爆料，「拜託不要停，那個道歉超沒誠意」、「當然要繼續爆！房子鐵定會在手上」、「拜託蕾神繼續爆打」、「誠意根本沒有，這樣停根本笑死吧」。

不過，多數網友認為，李靚蕾應該會停止爆料，轉為私下與王力宏聯繫，「現在王道歉了，如果蕾神繼續爆可能就會被說她不顧小孩，所以應該會停止了吧」、「看蕾神的策略應該沒蠢到再爆料」、「再爆料也不會拿更多，反而應該是要扣著籌碼私下談，才能利益最大化」、「一定是第一種，剩下的都檯面下喬了」。

另外，也有網友提到，「徐若瑄最尷尬，現在大眾也不相信她啊」、「只不過現在最尷尬的就是徐若瑄，她這樣算止血了嗎？」「徐若瑄止血一半，代言還在，但家庭老公會一直懷疑」、「徐若瑄完全被王忽略了」、「還會有人相信徐若瑄？」