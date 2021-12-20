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批王力宏「性別刻板印象」　王婉諭：這種觀念應在我們這代終結

▲時代力量立委王婉諭20日發文力挺王力宏前妻李靚蕾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲時代力量立委王婉諭20日發文力挺王力宏前妻李靚蕾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

歌手王力宏先生的離婚事件，因前妻李靚蕾在上週五深夜發布的 Instagram 貼文，近期引起了大眾關注，李發布的四則貼文，也已經累積了超過 200萬人按讚；時代力量立委王婉諭20日臉書發文指出：「我身邊的家庭主婦，很多人戶頭裡都沒有自己的積蓄或收入，平時用先生賺來的錢也會感到不好意思，用錢也會看看自己先生的臉色。」王婉諭認為王力宏及其家人脫離不了性別刻板印象，李靚蕾被王家視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」這種性別偏差印象，「應該在我們這代終結」。

王婉諭表示：若抽離人物角色來看這次的事件，是一名女性在婚後全心全意走入家庭，放棄工作成為全職媽媽，將時間與心力全部貢獻在家庭與育兒，在丈夫忙於工作之餘仍努力持家的故事。相信這樣的故事大家肯定都不陌生，在我們的生活中可能都有這樣一位女性，可能是我們的母親、可能是某個鄰居阿姨、也可能是職場中因結婚而離職的同事。

▲時代力量立委王婉諭20日發文力挺王力宏前妻李靚蕾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲時代力量立委王婉諭20日發文力挺王力宏前妻李靚蕾。（圖／記者張君豪翻攝）

王婉諭指出，即使雙薪家庭的比例日漸增加，根據衛福部統計，仍有 20% 的女性會因結婚而離職。促使她們離職的原因以「準備生育」佔 39.9% 最高、「工作地點不適合」、「要料理家務」次之。更值得我們注意的是，衛福部統計中提到，離職後能再回歸職場的女性僅有 40%。在台灣25 - 29 歲女性，就業率為全世界之冠；然而，一過 29 歲，到 40 歲之間，就業率直直下滑了 18.2 %。選擇成為全職媽媽，對女性職涯和台灣經濟發展影響是十分可觀的。

王婉諭認為，王力宏聲明表示「男人應該承擔起所有責任」、「沒經營好家庭與形象，都是我的錯」，更突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。男性並非理所當然要承擔所有責任，不論性別，都應該要正確認知到「家庭生活的無後顧之憂，是來自於另一方的勞動成果」。她認為，理應尊重並給予家務管理者合理酬勞。

只是在性別分工不均的社會現實下，家庭內分工不均是大部分台灣已婚女性的共同經驗，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，王婉諭說，這樣的觀念必須在我們這代終結，政府及社會大眾都應該要為更平等的性別分工提供充分的條件，做「家庭照顧者」的靠山。

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