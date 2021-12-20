25歲司機剎車失靈釀禍！4人死「監禁110年」　400萬人連署求放過

▲美國科羅拉多州的70號州際公路曾於2019年發生連環追撞車禍事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅25歲的貨車司機梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）曾於2019年將貨車駛上科羅拉多州的70號州際公路，豈料卻因為剎車失靈導致28台車輛遭到連環追撞，造成4人死亡、6人輕重傷的慘劇，日前他被判處監禁110年的有期徒刑。對此，超過420萬人響應連署，要求法院能夠予以輕判。

根據《CBS Denver》，梅德羅斯曾於2019年4月25日在科羅拉多州鄰近某購物中心的70號州際公路上，因為自身駕駛的貨車發生煞車失靈，造成嚴重車禍事故，28輛車遭到連環追撞、貨車慘燒成烏黑的廢鐵，導致他在法院時被判處6項車輛殺人罪、6項一級攻擊罪、10項一級攻擊未遂罪等多項指控，儘管皆判處最輕刑罰，合計卻還是高達110年的刑期，對此超過420萬人響應連署、其他駕駛同業也紛紛予以支持。

連署書指出，梅德羅斯所任職的護車公司2017年起便有多項機械違規紀錄，理所應當地應由公司主動擔起責任，且這起車禍事故純屬「意外」，並非司機個人犯罪行為，而梅德羅斯過去也沒有其他駕駛違規等相關犯罪前科，他也展現出配合調查的態度。

▲梅德羅斯年僅25歲。（圖／達志影像／美聯社）

這項連署在臉書、推特、TikTok上展現巨大影響力，多名網友響應關鍵字Hashtag「# notruckstocorado」，科羅拉多州的貨車司機表示將響應支持行動，拒絕開車前往科羅拉多州載送貨物，因為他們認為這項判決對梅德羅斯太過份，且擔憂科羅拉多州的最低限度法律刑罰恐怕使他們陷入危機。

梅德羅斯於當地時間13日在法院聲淚俱下，「我實在難以承受這種劇烈創傷！想到這些受害者便睡不安穩，我不是罪犯、也絕非殺人魔。當時我試過避開車子、爭取避免釀禍的機會，但最後還是不幸發生事故，不過我沒逃離現場。我曾抬頭問上帝，為何死的是他們、而不是我？我想為自己造成的損失與人命傷亡道歉。」