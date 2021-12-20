Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

▲Omicron的肆虐讓各國政府不得不考慮在聖誕節期間收緊防疫措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國新冠疫情嚴重，單只19日一天，就新增了8萬2886宗確診病例，比前一週增長了51.9%。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）19日指出，政府相信，目前新增的病例中，有約60%與Omicron有關，加上Omicron的傳播速度極快，因此「我們不排除將在聖誕節前收緊防疫措施」。

此前，英國衛生安全局（UKHSA）剛宣布，全國的Omicron病例在24小時飆升1萬宗，讓Omicron病毒取代Delta成為當地的主要流行病毒株，而倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也對全市頒布了「重大事故狀態」。

▲佛奇呼籲，聖誕節期間有出遊計劃的人應施打加強劑。（圖／路透）

德國政府隨後宣布，英國已被列為新冠高風險國家，該國未來將強制所有從英國入境的旅客隔離2週。德國新上任的衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）19日也證實，政府不會在聖誕節前後頒布封鎖令，但第5波疫情的爆發或許已成事實，因此他強烈支持人們接種疫苗，並認為這是阻止疫情蔓延的唯一解方。

美國白宮醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）19日警告，即將到來的聖誕假期將增加Omicron的傳播機會，即使是已接種疫苗者感染風險也會增加，因此計劃出門探親訪友的人務必要施打加強劑，並且在擁擠的公共場所中戴上口罩。

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