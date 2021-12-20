辣女警「騎乘男上司」抖臀蹭下體　全場嗨翻！熱舞片流出慘了

▲紐約市44分局警察舉辦聖誕派對，新進女警對著探長大跳艷舞。（圖／翻攝自Facebook／Jay Wash）

記者吳美依／編譯

美國紐約市警界爆出醜聞，44分局16日舉辦聖誕派對時，一名新進女警穿著火辣，對著探長麥克蓋瑞（Lt. Nick McGarry）大跳艷舞，她跨坐上司身上，忘情抖動胸部，甚至轉過身來，以翹臀磨蹭對方下體，把現場氣氛炒熱到最高點。但此影片流出後，卻讓高層震怒，立刻下令調查。

消息人士向《紐約郵報》提供多段影片爆料，女警身穿黑色背心、黑白格短裙以及膝上長靴盡情熱舞，做出性感動作時，讓眾人看了不禁大喊「我的天啊！」已婚探長麥克蓋瑞（Lt. Nick McGarry）拉了一張椅子坐在舞池中間，看著下屬盡情熱舞，笑得合不攏嘴，還多次伸手觸碰對方身體，最後站起來相擁。

▲消息人士透露，已婚探長已遭調職。（圖／翻攝自Facebook／Jay Wash）



消息人士透露，這場派對發生在羅里多蘭酒吧（Rory Dolan's Restaurant & Bar），而麥克蓋瑞已被調職紐約市公共運輸局，「他知道自己搞砸了，在職場上，和下屬搞在一起是絕對不允許的。這位菜鳥女警不知道規矩，因為她才剛開始工作，但我都不知道已經跟主管們說過多少次了。」

紐約市警局發言人並未透露女警身分，僅說正在調查此事。一些網友痛批，「說實話，在一間餐廳裡不該發生這種事。」，但也有人認為沒什麼問題，「這就是聖誕派對的重點啊，你可以隨心所欲地玩樂。」

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