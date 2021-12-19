南投花卉嘉年華今於埔里開跑　台灣佳麗高曼容化身花仙子代言

▲南投花卉嘉年華今登場，由埔里出身的台灣小姐選美冠軍高曼容代言。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2021南投花卉嘉年華系列活動，自今日的埔里鎮「花哈！噗哩！」場次熱鬧啟動，各鄉鎮特色花卉美景繽紛爭艷，將持續盛放到明年起至3月，縣府特地邀請在國內外選美競賽屢創佳績的「埔里之光」高曼容代言，歡迎全國民眾一起來南投賞花、品茶、泡溫泉，與家人共度浪漫假期。

縣府17日舉辦南投花卉嘉年華「戀戀花遊記」活動宣傳記者會，邀請埔里出身的台灣小姐選美冠軍，也是南投觀光大使的高曼容擔任代言人；現場由曼暉舞蹈團帶來精彩表演揭開序幕，縣府觀光處長陳志賢帶領與會貴賓一同灑出多彩色沙，高曼容則化身「花仙子」進行時尚走秀，吸引眾人目光，現場也設有在地特色攤位，展現南投多樣化的產業類型。

▲南投花卉嘉年華今登場，由埔里出身的台灣小姐選美冠軍高曼容（右）代言。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢表示，南投縣花卉資源豐富多元，是賞花旅遊首選，除在台一生態休閒農場有花卉主題日、推出聖誕至元旦限期免門票等優惠方案和主題日，各鄉鎮也有系列活動，包括特色花海焢窯、原鄉聖誕節，仁愛、魚池、信義等地的櫻花及梅花活動，歡迎國人秋冬時節來南投遊玩，吸收芬多精、泡溫泉。

▲南投花卉嘉年華今登場。（圖／南投縣政府提供）

為鼓勵民眾多前往南投旅遊賞花，陳志賢說，縣府也舉辦多個網路抽獎活動：只要民眾於活動期間擔任「花嚮導」，分享花區花況照片，即有機會獲得FUJIFILM instax拍立得相機；如民眾於主題日前往台一生態休閒農場，化身為「花精靈」與拍照牆合照，即有機會獲得「中台灣好玩卡」1張，詳情可上活動官網（http://www.rs-event.com.tw/2021NTF/）。



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