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耶誕春節應景花卉漲1成以上　民眾買應景花卉要趁早

▲聖誕過年應景花卉「聖誕紅」等花市漲價超過1成，喜歡應景花卉民眾，趁早前往花市採購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖誕過年應景花卉「聖誕紅」等花市漲價超過1成以上，喜歡應景花卉民眾，趁早前往花市採購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　
記者林悅／台南報導

耶誕節將屆，應景花卉「聖誕紅」近來上漲1成以上，業者表示因疫情擔心買氣下降，今年栽培數量減少，民眾能選擇的應景花卉也比往年少，尤其是聖誕節應景的聖誕紅最搶手，業者呼籲民眾要買品質好的應景花卉要趁早，遲了可能更傷荷包。

▲聖誕過年應景花卉「聖誕紅」等花市漲價超過1成，喜歡應景花卉民眾，趁早前往花市採購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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據了解，台南歸仁七甲花卉區，平日就是許多民眾選購花卉的好處所，往年這時各大花卉區多滿是應景盆栽「聖誕紅」，但今年卻很反常，僅少量展售，且有供不應求之勢，甚至有些受歡迎品種，都被民眾採購一空，只有較特新品種還有在賣，但價格可能比傳統聖誕紅高出許多。例如2020年時，耶誕假期前一般品種聖誕紅5吋直徑盆栽一盆叫價120元，今年至少150元以上，其他組合式盆栽或花卉價錢也水漲船高。

▲聖誕過年應景花卉「聖誕紅」等花市漲價超過1成，喜歡應景花卉民眾，趁早前往花市採購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

業者表示，因為花卉市場上游花材成本都上揚，花卉市場也不能例外，今年因膠盆、泥炭土等基質、苗木等基本花材都漲價，加上擔心疫情影響買氣，所以耶誕、春節應景花卉產量減少，在出貨量下降下，連帶影響下游花市跟著漲價至少1成以上，但目前花卉市場買氣不錯，許多花卉還是很搶手，喜歡應景花卉的民眾，趁早到花市採買，以免買不到應景花卉又要多傷荷包。

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