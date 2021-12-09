啟動聖誕嘉年華！全台最具原民風情聖誕樹　台東波浪屋點燈

▲全台最具原住民風情的聖誕樹將於12月11日在台東波浪屋啓動點燈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一年一度的聖誕節即將到來，台東縣政府於11日至12日連續兩天，於TTstyle原創館波浪屋舉辦2021波浪聖誕嘉年華。特別邀請2位原住民工藝師共同創作聖誕樹，並於11日「月亮」時間6點舉行點燈活動，並有各式各樣原民樂舞及活動與大家共度歡樂聖誕。



今年的聖誕樹集結了卑南族工藝家陳建宏與阿美族染布師王聖淑攜手合作，運用枯木作為主體向下扎根搭建聖誕樹主幹，外層襯托的7條染布象徵台東地區7大原住民族族群，染布素材均是使用台東常見的植物染色而成。透過植物染的溫柔，以及枯木的純樸及踏實，將原住民族文化情感融入於聖誕樹，傳遞滿滿的原民聖誕氣氛。



11日點燈儀式將在達魯瑪克傳唱者傳統歌謠之中揭開序幕，並由縣長饒慶鈴及在場貴賓伴著嘉蘭天主堂母語詩歌隊優雅的歌聲，攜手點亮聖誕樹也點亮台東。接著由熱力四射的跪父樂團、磁性嗓音創作歌手柏霖、奇幻迷人的電子樂團幽法，帶來精彩的演出；接下來12月12日則由清新女聲莊詠晴、爆發力十足的太陽下山、金曲獎最佳演唱組合南王姊妹花，及重量級壓軸圖騰樂團等表演團隊接力演出，用音樂邀請各位在聖誕氛圍環繞的波浪屋下，一同迎接聖誕節的到來。





2021波浪聖誕嘉年華除了安排表演團體接力演出外，現場還有『原創血拚周年慶』及『部落釀玩劵』，於活動期間內到波浪屋消費，除了有機會可以獲得精美帆布袋或杯套外，送完為止。

另外消費滿500元還可兌換TTPush數位金幣5,000點（等值新台幣500元），數位金幣可在特約店家進行消費扣抵，歡迎旅人周末來到臺東，體驗原味的聖誕氣氛外，也能一同支持原住民族文創。