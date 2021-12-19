自然埔里特展登場　重新認識埔里鎮百年環境歷程

▲埔里生活博物館偕暨南大學舉辦「自然埔里」主題特展（下同）。（圖／南投縣議員陳宜君服務處提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里生活博物館邀請暨南大學助理教授劉明浩策畫的「自然埔里特展」於今天起登場，邀請民眾踴躍前往，體驗感受埔里鎮的自然魅力，進而一起愛護鄉土文化、自然環境。

埔里鎮公所、暨南大學於16日在木生昆蟲博物館共同辦理開展記者會，主辦單位指出，埔里生活博物館今年獲文化部、南投縣文化局補助支持，以「自然埔里，博物館大教室」為年度主題、劉明浩策展，已陸續推出自然專題演講、踏查觀察自然、自然手作、主題書展、出版自然筆記書等系列活動，深受鎮民好評、參與熱烈。

劉明浩指出，本展兼具歷史考究及多元藝文新意，以藝術創作切入、在歷史文化細節上多所考察，例如由插畫家描繪日本時代博物學家鹿野忠雄、各種代表埔里的生物物種、採集研究的工具，另也和埔里當地的博物館產業結合，展示過去埔里被稱為「蝴蝶鎮」的由來與變化；同時取得姐妹市日本出水市役所的授權，展示出水市的自然景觀特色，埔里鎮吉祥物「噗哩」、麻竹蛙與日本出水市吉祥物鶴之心也參與其中。

埔里鎮長廖志城表示，埔里位於台灣地理中心，自19世紀以來一直是生態物種研究調查與採集的重鎮，堪稱全島最珍貴的自然博物館教室，很高興能結合暨南大學的學術資源策展，以發現自然、運用自然、生活自然3個視角，重新領略埔里在台灣或世界自然環境發展的主體意識和重要性。

「自然埔里特展」將於今天起展至2022年1月21日，地點在埔里鎮哲學步道、木生昆蟲博物館、桃米親水公園，歡迎鎮民踴躍參觀，相關推廣講座及活動，請上埔里鎮立圖書館臉書專頁（https://www.facebook.com/pulilibrary）及

「作伙生活廖志城」（https://www.facebook.com/county545）臉書粉專查詢。



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