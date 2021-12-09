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南投男報案「當街遭毆擄被丟包苗栗」　真相讓警拳頭硬

記者高堂堯／南投報導

南投葉姓男子日前赴苗栗縣遊玩，回程時因沒錢搭計程車，竟異想天開地赴當地派出所報案，稱自己在埔里鎮街上遭不明歹徒毆打，還被強押上車遠載至苗栗丟包；埔里警方漏夜調閱相關監視器畫面後，發現全無葉男所說的案情，他最後才坦承只是想免費搭警車回家，訊後被函送法辦。

▲民眾謊稱遭毆打和妨害自由，埔里警方漏夜追查戳破謊言送辦。（圖／民眾提供）

▲民眾謊稱遭毆打和妨害自由，埔里警方漏夜追查戳破謊言送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局指出，1日深夜接獲苗栗縣警方轉報，一名南投18歲葉姓男子報案，稱他當天在埔里鎮信義路上遭4名身分不詳之人士毆打，還被強押上車、手機也被搶走，4人一路開車北上，將葉男押至苗栗縣頭份市某處後才把他丟在路旁、隨後驅車揚長而去。

▲民眾謊稱遭毆打和妨害自由，埔里警方漏夜追查戳破謊言送辦。（圖／民眾提供）

▲葉姓民眾謊稱遭毆打和妨害自由，埔里警方漏夜追查戳破謊言送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

因近期全國各地街頭暴力事件、「球棒隊」出沒頻仍，埔里分局不敢怠慢，隨即派員漏夜調閱案發地點周邊監視器，並展開相關事證調查，卻始終找不到葉男被圍毆、做案車輛行駛等畫面，連葉男指稱當天是騎車到信義街飲酒時遭擄，警方赴其住處查訪時，都發現機車好端端地停在家中。

經警方運用偵訊技巧及排除各項疑點，葉男才坦承，當天是因缺錢花用、無力支付計程車資，才會突發奇想報案其遭被害，真正目的只想讓警方載送一程，警方訊後依誣告、使公務員登載不實等罪嫌，將葉男函送南投地檢署偵辦。

埔里分局表示，警方防治街頭暴力、維護民眾安居環境責無旁貸，但也提醒無故撥打110報案專線或謊報災害者，可能觸犯《社會秩序維護法》第85條第3及第4款，可處「3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰」，情節嚴重者亦可能涉及《刑法》第171條「未指定犯人之誣告罪」，呼籲切勿隨意撥打110或報案、無端耗費警力和社會資源。
 

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