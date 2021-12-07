南投採第三方警政策略防制暴力　八大業者做不到最重勒令歇業

▲南投縣警局局長黃永志親自帶隊，於埔里鎮執行臨檢、防制街頭暴力（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

鑑於國內近期疫情趨緩後，8大場所已有條件開放，進而衍生多起街頭暴力、鬥毆案件，為避免引發模仿效應，造成治安危害及地方民眾恐慌，南投縣警局日前規劃全縣性擴檢，針對易滋事、易發生聚眾鬥毆案件之特定營業場所及KTV，實施擴大臨檢、路檢勤務，以預防街頭暴力及突發治安事件、確保民眾安全。

南投縣警局繼上週於草屯鎮以優勢警力執行臨檢勤務後，局長黃永志於12月3日晚間親至埔里分局，主持勤教及親自帶隊實施擴大臨檢，針對鎮內易生治安危害之場所執行臨檢勤務。

警方表示，除規劃密集性掃蕩臨檢，避免相關場所成為治安破口，也持續針對業者進行宣導，促請配合各項執法作為，如有發現聚眾鬥毆等治安事故之徵兆時，能第一時間立即通報警方到場處理，避免任由私下談判、和解不成而導致事端擴大，若無法有效配合，警方將採行政干預手段，並運用第三方警政策略，通報縣政府主管機關進行斷水斷電等重大裁罰，甚至可要求勒令歇業。

黃永志進一步指出，非法槍械、聚眾鬧事等案件危害社會治安至深，黑道幫派、地下錢莊暴力討債更是治安隱憂，近期縣警局已執行數波同步檢肅非法槍械、掃蕩黑幫、查察重利之專案，成果豐碩（計有查獲各類非制式槍枝12枝、毒品案48人、賭博案12件39人、檢肅幫派首要4名、共犯成員23名到案），將秉持「向上溯源，向下刨根，斷絕金流」原則，以防制幫派犯罪。



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