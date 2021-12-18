張麗善土庫鎮投票　強調開票後思考如何調整思維

記者蔡佩旻／雲林報導

四大公投，重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案今（18）日投票，雲林縣長張麗善上午9時現身土庫鎮馬光聯合辦公處投票，張麗善除了鼓勵民眾踴躍出門投票並表示，我們就等待今日下午四點後開票的結果，再來做整個未來的思維及方向是否重新調整。

▲雲林縣長張麗善上午9時現身土庫鎮馬光聯合辦公處投票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善一早前往投開票所，受訪表示，今天是公投的日子，雖然天氣有點冷，但還是鼓勵大家踴躍出來投票，因為公投的投票是展現我們民主最寶貴的權益，希望大家不要讓自己的權益睡著一定要出來投票，投票結果無論如何我們都要用冷靜的態度來面對，為公投的結果就是要讓政府有更多的參考，了解現在的民意在哪裡、民情為何。

▲張麗善除了鼓勵民眾踴躍出門投票並表示，我們就等待今日下午四點後開票的結果，再來做整個未來的思維及方向是否重新調整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，為了我們的健康、民主，為了台灣經濟發展，希望透過公投讓執政的政府有一個思考跟未來決策的方向，最重要我們還是要一起面對台灣未來很多問題，要怎麼能夠安定民心、能夠在國際的情勢上能夠突破重圍，甚至團結一致共同面對未來的問題，大家一起讓台灣更加進步，更能夠面對更多的挑戰，也能讓台灣人民能夠安定、安心。

張麗善說，最重要是我們要對兩千三百萬人民吃豬肉本身的健康跟安全，要負起這樣的責任，我們包括鄉親能夠理性面對，而豬農現在面臨百億基金的誘惑，但我相信他們能夠秉持著良心、事業責任也一定會支持民眾享有健康的豬肉，我想這是目前都有的共識。

最後張麗善提到，但是如果說今天選舉結果沒有辦法如大家的意見那未來大家的飲食習慣會不會改變、會不會衝擊到整個養豬的事業，我想我們就等待今日下午四點後開票的結果，再來做整個未來的思維及方向是否重新調整。

▲雲林縣長張麗善上午9時現身土庫鎮馬光聯合辦公處投票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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