豬農大本營「不同意完封」！ 雲林、屏東養豬協會吐4字

▲「反萊豬」原本是最被看好的會過關的公投題目，結果也被民進黨逆轉。（圖／記者蔡佩旻攝）

文／中央社記者黃國芳、李卉婷雲林、屏東18日電

公投案第18案反萊豬進口未通過，台灣養豬大縣雲林縣及屏東縣的養豬協會皆認為「影響不大」，部分豬農則憂心演變成價格優先考量。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰接受中央社記者訪問表示，基於國家利益的考量，本身是不同意反萊豬公投，萊豬進口後，由消費者自行選擇是否購買，且進口萊豬的量少，對本土豬肉影響不大，反而會讓消費者大多選購本土的溫體豬肉，而非冷凍豬肉。

雲林縣養豬協會理事蔡德福接受中央社記者訪問指出，反萊豬公投案沒有通過，「只能認了」，當初會有那麼多民眾連署反萊豬公投，就是認為這項政策對民眾健康有影響；公投投票前，政府動用行政資源大肆宣傳，所作所為，演變成不是以人民為主，而是由執政黨作主。

▲雲林縣公投投票結果。（圖／中央選舉委員會）

蔡德福表示，反萊豬公投案沒有通過，生意人就會以此為依據進口萊豬，且基於只要不被發現的僥倖心態，而摻雜在加工肉品中，台灣本土豬肉雖然都是零檢出，若出口到日本等國家，對台灣豬肉也會有所疑慮，影響出口。

雲林縣長張麗善發布新聞稿指出，雲林縣是養豬大縣，這次反萊豬公投未能通過，感到非常憂心。豬農與人民所恐懼的是產業的衝擊與食安危機，政府若沒有更完善的配套措施，未來一定會發生。縣府將會投入更多資源與心力，對豬肉稽查機制只會更嚴格，絕不會有絲毫放鬆，協助豬農建立值得信賴的台灣豬肉品牌。

▲屏東縣公投投票結果。（圖／中央選舉委員會）

屏東縣養豬協會理事長潘連周接受中央社訪問表示，目前台灣有2萬多攤的溫體豬肉商，以市場區分而言，75%是溫體豬肉、10%生鮮超市、10%是台灣冷凍豬肉，進口比例僅佔5%，以台灣消費者的取向還是偏好台灣的溫體豬，「不論結果如何，都不會影響台灣豬肉市場。」

屏東長治鄉豬農吳鴻增接受中央社記者訪問表示，萊豬飼養成本比台灣豬來的低，售價也相對較低，就怕消費者會以價格為優先考量，導致台灣豬農損失，大不了「沒錢賺就不養了」。萊豬持續進口，期盼政府一定要做好來源標示、產地管控。

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