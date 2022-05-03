從口罩到快篩「還在排」！他轟陳時中昔誇口「這4字」：在哪？

▲民眾排隊買實名制快篩劑。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台灣本土疫情剛爆發時，民眾排隊搶著買口罩，沒想到事隔2年後，大家又因疫情突然飆升，排隊搶買實名制快篩劑。就有網友氣憤表示，疫情都已經過了兩年，竟然又出現大排長龍搶買景象，讓他忍不住抱怨「超前部署在哪？」

一名網友在PTT以「我就問超前部署在哪？？？」為題發文，表示自己因為身體不適，有些咳嗽跟喉嚨發癢的症狀，擔心自己可能確診新冠病毒，於是前往藥局排隊購買快篩試劑，怎料近日本土確診人數，造成民眾過度恐慌的心理，藥局可說是一劑難求，讓該名網友氣憤的說，「我就問！還有什麼不需要排隊？？？」

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▲網友抱怨「超前部署」到底在哪。（圖／PTT）

他諷刺昔日中央「超前部署」的四字口號，「我就問！超前部署在哪？？ 當初全世界都爆發，本島還在甜蜜期完全僥倖，醫護人員的辛苦跟努力你們有看到嗎？？」他擔心自己真的確診，排隊會傳染給他人，又覺得自己一人住不想麻煩家人，「買不到快篩我很不爽啦！超前部署在哪！？ 對啦！這是我自己選的啦！ 我後悔了啦！怎麼樣！！！」

貼文一出，引起許多網友的共鳴，「部署成這樣，實在不簡單」、「類國家的類衛生署說的類笑話」、「是類部署。類這個字已經萬用了」、「超前部署的是選舉的部分啊」、「鈔錢佈屬：補助灑幣大內宣」、「 PCR跟領關懷包和居檢單也要排隊」、「抄前（面的人的）部屬才對」、「給你兩年準備，國外都示範過程會發生甚麼事了，結果還是只能重複國外的歷史」。

▲底下許多網友紛紛表示同感。（圖／PTT）