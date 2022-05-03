台南吃不到！他淚求「鼎泰豐炒飯」做法　釣出神人曝美味秘訣

▲台南網友心心念念鼎泰豐炒飯，發文跪求做法。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

實習記者廖翊慈／綜合報導

「鼎泰豐」美食遠近馳名，是外國旅客來台必吃美食之一，從招牌小籠包、紅油炒手，到經典的蛋炒飯系列，都是饕客推薦菜單。即有一名愛吃鼎泰豐蝦仁蛋炒飯的台南網友表示，因為在台南沒有開設分店，自己做又總不對味，y於是淚求有人能線上教他做法，竟意外釣出神人分析鼎泰豐炒飯的「美味秘訣」。

一名台南網友在PTT上以「請教我炒出鼎泰豐的蛋炒飯！」為題發文，表示自己心心念念鼎泰豐的蝦仁炒飯很久了，但無奈台南沒有鼎泰豐，而自己怎麼在家嘗試都無法做出相似的味道，只好發文求助其他網友，「鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯實在太好吃了，有沒有版友是鼎泰豐炒飯師傅，線上教學一下啊，霸脫了。」

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沒想到貼文意外釣出一位「炒飯系畢業」的神人，從米的挑選到火候及配料，都無私公開給網友，讓眾人直呼超感謝專家。該名炒飯高手表示，鼎泰豐炒飯是所謂的外省式炒飯，所以和一般常見的台式炒飯是不一樣的，「鼎泰豐的炒飯沒有經過爆香，不會有香味撲鼻感，但他也不油。」

▲一名內行網友曬出炒飯教學。（圖／取自PTT）

他也透露挑選食材的細節，表示炒飯的精華就在於飯的軟硬度，但絕對不能使用隔夜飯，而米的選擇，則建議選擇鼎泰豐使用的台梗9號，或者是蓬萊米，「記得先浸泡30分鐘，米與水的比例是『1：0.85~0.9』」，還有一個小撇步，飯煮好後，將需要使用的量，翻鬆在盤子上，讓蒸氣都散出。

炒飯的火候也是關鍵之一，該名高手表示，「如果你的瓦斯爐火力不夠，就找蓄熱力高的鍋子就可以解決這問題」，食用油則可以使用豬油、葵花油、玄米油等，都是比沙拉油還好的選擇，至於主角蝦仁，須先乾烙或快速過油讓它先熟透，千萬不能讓蝦子表面煎起來太過於焦脆，蝦仁的口感必須保持軟嫩的，他也補充，若是肉絲，則需要加入醬油、鹽、全蛋液、太白粉後再炒熟。

▲關鍵之一就是蛋的炒法。（圖／取自PTT）

最後炒飯的成敗關鍵就在於蛋，他強調，「一碗米配二顆蛋，外省式的蛋，是金銀蛋炒法，不要先打勻了再倒下去，熱鍋下蛋後，凝固八成後再翻炒，接著放飯、蔥花」，這邊的小訣竅還有「蔥花切記不要爆香，起鍋前再放白胡椒、鹽調味，也不需放醬油」，起鍋後就能得到朝思暮想的炒飯了，至於蝦仁或肉絲，因為已經預先炒熟了，起鍋前放入鍋內拌一拌就好，甚至拿來擺盤也可以。

美味秘訣的貼文一出，吸引許多鄉民前來朝聖，「唉唷～炒飯系的膩？懂炒唷～」、「炒飯系？小當家？」、「我的手還是不會」、「王剛吧你」、「一個字，絕」、「用看得就覺得好吃」，也有人分享自身經驗，「醬油要確保炒乾了再加，而且火要夠大」、「我都把蛋白蛋黃分離,蛋黃跟飯攪拌，這是黃金蛋炒飯的作法，而且也更能保證粒粒分明」。

▲網友們大讚該名高手的專業度。（圖／取自PTT）