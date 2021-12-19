英國單日數十萬人染Omicron！　專家料：未來每天至少3000人住院

▲SAGE認為，英國每天有數十萬人已感染Omicron，而且數字可能還會激增，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國衛生安全局（UKHSA）17日宣布，全國的Omicron病例在過去24小時飆升1萬宗，並取代Delta成為當地的主要流行病毒株。緊急情況科學諮詢小組（SAGE）指出，英國「幾乎可以確定」每天有數十萬人感染了Omicron，若政府不進一步收緊防疫政策，未來染疫和住院的人數可能還會激增。

據路透社報導，英國過去7天的確診病例比前一週增加了44.4%，讓全國的新冠總病例數來到9萬418宗。其中，由於全國的Omicron病例在過去24小時飆升1萬宗，因此目前英國的Omicron總病例數已驟升至2萬4968宗，另有7人死於Omicron病毒，而住院的Omicron重症患者也有85人。

SAGE表示，政府「幾乎可以確定」每天有數十萬人感染了Omicron，不過這些數字還未被發現而已。SAGE在12月16日的會議提到，如果政府不進一步採取更嚴格的措施防止病毒擴散，「模型顯示，英格蘭境內每天至少會有3000人住院」。

由於Omicron在倫敦市內快速傳播，導致醫院不堪負荷，因此市長沙迪克汗（Sadiq Khan）17日宣布，全市進入「重大事故」狀態。不過，英國首相強生（Boris Johnson）的防疫措施卻不斷受到人民與黨內的挑戰。報導稱，他希望強制執行的新措施已引發多次抗議，就連他的脫歐大臣佛羅斯特（David Frost）也憤而辭職，表達不滿。