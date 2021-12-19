英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗　倫敦進入「重大事故」狀態

▲倫敦Omicron疫情嚴重，導致醫護人手嚴重不足，因此市長宣布全市進入重大事故狀態，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國衛生安全局（UKHSA）17日宣布，全國的Omicron病例在過去24小時飆升1萬宗，讓Omicron總病例驟升至2萬4968宗，並取代Delta成為當地的主要流行病毒株。由於Omicron在倫敦市內快速傳播，導致醫院不堪負荷，因此市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布，全市進入「重大事故」狀態。

綜合BBC與路透報導，UKHSA證實，英國的Omicron病例截至17日，已急劇躍升至近2.5萬例，比24小時前增加了1萬多例，並導致7人死亡。報導稱，英國單日新增超過1萬宗Omicron病例，是之前每日新增的3倍，可見英國如今的疫情已相當嚴重。

隨後，倫敦市長沙迪克汗坦言，Omicron已成為了主要變種病毒，並為倫敦帶來自疫情爆發以來的最多新增病例，造成醫院人滿為患。然而，隨著病患的住院率急劇上升，醫護的缺勤率也跟著增長，導致醫院人手不足、不堪負荷。

沙迪克汗17日宣布，全市進入「重大事故」狀態，警告隨着變種病毒擴散，可能有數以千計的警員、消防員和醫護人員需要隔離，導致相關部門人手短缺，無法正常執行任務。沙迪克汗也強調，目前醫院的1534名患者多數未接種疫苗，才導致病情惡化需要住院，因此他也敦促市民盡快接種新冠疫苗及加強劑。