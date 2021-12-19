大陸新增44例本土病例　湖南長沙出現2例Omicron確診

▲大陸疫情仍在擴散。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸18日新增83例新冠確診病例，本土為44例，其中浙江31例仍為疫情重災區。值得注意的是，繼天津及廣州後，湖南長沙也出現2例Omicron輸入個案。截至目前，大陸累計有6例Omicron確診。

湖南長沙市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部18日晚公佈，當地近日的境外輸入個案中，檢出有2名感染者涉及變種病毒Omicron。該2名新冠病毒Omicron變異株感染者，均為入境閉環管控人員，目前在定點醫院隔離治療。

同日晚間，廣東廣州再增加1例Omicron患者，為當地首例Omicron患者的41歲女兒，症狀則為輕型。

▲浙江疫情嚴重。（圖／CFP）

另據大陸國家衛健委通報，18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例83例。其中境外輸入病例39例（上海14例，廣西7例，廣東5例，遼寧3例，雲南3例，甘肅3例，福建2例，天津1例，四川1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，四川1例）。

本土病例新增44例（浙江31例，其中紹興市25例、寧波市6例；陝西10例，均在西安市；廣東3例，其中東莞市2例、廣州市1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至12月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1685例（其中重症病例6例），累計治癒出院病例93963例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100284例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者1383104人，尚在醫學觀察的密切接觸者50087人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者41例，其中境外輸入37例，本土4例（陝西3例，均在西安市；上海1例，在虹口區）；當日轉為確診病例3例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入12例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者496例（境外輸入448例）。