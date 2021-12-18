公投日刻意挑釁？　黃捷服務處門口遭棄置「同意」大字看板

▲黃捷服務處門口被人刻意丟棄垃圾。（圖／翻攝黃捷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

今天是公投投票日，各黨政治人物紛紛宣示立場、催促民眾出門投票，但也因此引起一些衝突。高雄市議員黃捷18日貼出其服務處門口的照片，顯示其遭刻意放置帶有大字樣「同意」的看板，明顯針對她四個不同意的立場，對此，她批評「這種無聊惡劣的作為，毫無公民素養」。

黃捷今在臉書貼出照片，顯示其服務處門口遭刻意放上包含大字樣「同意」的布狀看板，明顯是針對黃捷的四個不同意立場做出抗議。

對此，黃捷批評，「看到我服務處門口被故意丟下這張垃圾，真的很傻眼」，立場即便不同，不能連基本尊重都沒有。「我會調閱監視器，向環保局檢舉開罰。請這位有心人士盡快向我說明，這種無聊惡劣的作為，毫無公民素養」。

同時，黃捷也不忘再次呼籲民眾出門投票，重申四個不同意的立場，「還是再次拜託大家，投票只到下午四點，倒數兩小時，請趕快出門投四張不同意票，台灣的未來真的需要你」。

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