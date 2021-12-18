中午前投票率不到3成　四大公投恐都不過門檻

▲1218四大公投投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（18日）是四大公投投票日，但根據民進黨統計，截至中午12點半，全台各縣市投票率皆未超過3成，最高僅新竹縣達25.3%，其次為台中市、高雄市，部分縣市甚至僅1成上下，即便各政黨大動作動員，投票率仍十分低迷。

對於低迷的投票率，民進黨立委王定宇表示，今天中午左右，台南高鐵站仍然是人潮擁擠，昨天買不到票的，今天早上仍然返鄉，今天早上投票所內，年輕人蠻多的，雖然投票率偏低，但是關心的人還是很踴躍投票。

民進黨統計1200-1230時段各縣市投票率概估：

台北市22%

台南市20.95%

台東縣15%

金門縣10%

花蓮縣20%

嘉義市19%

屏東縣20.52%

連江縣14.48%

台中市25%

宜蘭縣23%

高雄市23%

新竹市18.3%

澎湖縣10%

新竹縣25.3%

彰化縣17.7%

桃園市22%

嘉義縣20%

基隆市21%

新北市20.77%

南投縣22%

雲林縣20%

《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的1/4換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

中選會表示，四大公投原定今年8月28日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日有投票權資格的投票權人為限，此外，今年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

關於這次的投票人力規劃，中選會指出，這次公投共設置了1萬7479個投票所，選務工作人員達26萬3104人。

中選會提醒，選民勿穿著公投案相關的服飾、物品，或在投票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票等行為，或是在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，都將依法處理；另也不可攜出公投票或撕毀公投票，否則都會有關罰則。

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