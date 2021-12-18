NFL地圖把台灣列為中國　 吳釗燮推文反擊

▲職業美式足球聯盟近日貼出的世界地圖。（圖／翻攝自NFL345推特）

記者呂晏慈／台北報導

職業美式足球聯盟（NFL）近日發表全球行銷布局，貼出的世界地圖把台灣列為中國一部分，引發在美台灣人社團抗議。對此，外交部長吳釗燮18日透過推特回應說，台灣擁護主權和民主，絕不漏接。

吳釗燮透過推特嗆聲說，「台灣有自己的顏色好嗎！？在中國軍事威脅和外交攻勢之下，我們有膽識地強悍防守。在五碼的最前線上，我們緊擁主權和民主，絕不漏接。看清楚了：台灣不受北京惡霸隊宰制，也會常保自由身。」