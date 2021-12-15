美政府擬加重制裁中芯　陸外交部：嚴重關切

▲大陸科創板第一股中芯國際。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美媒《彭博社》引述知情人士談話指出，美國政府正考慮對大陸晶片製造商中芯加重制裁，藉此限制大陸獲取先進技術。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，經濟全球化是客觀現實和歷史潮流，中方始終認為科技成果應該幫助全人類，而不應成為限制、遏制其他國家發展的手段，「中方對有關報導表示嚴重關切。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，美方個別政客泛化國家安全概念，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，違背市場經濟和公平競爭原則，「只會威脅損害全球產業鏈、供應鏈安全，破壞國際貿易規則，是典型損人不利己的政治操弄。」

趙立堅強調，美方應同國際社會一道，維護開放、公平、公正、非歧視的科技發展和國際營商環境，「奉勸美方一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止濫用國家力量無理打壓中國特定領域和企業的做法，停止違背市場經濟原則和國際貿易規則的行徑。中方將一如既往堅決捍衛中國企業的合法正當權益。」

彭博消息指出，美國國安委或於當地時間周四開會討論調整對中芯國際的出口規定，包括商務部、國防部、國務院和能源部在內的部門將派副手出席這場會議，屆時提案若被採納，科磊（KLA）及科林（Lam RESEARCH）等供應商向中芯出口相關設備或將更加受限。

消息傳出後，中芯國際在港股的表現一路下挫，收18.720元／股，跌幅達6.40％，至於中芯國際在A股科創板上也呈現下跌趨勢，最終收54.13元／股，跌幅為1.60％。

