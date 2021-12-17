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快訊／挺台發展民主　法國前議長倡台海安全「譴責所有威脅」

▲▼外交部為歡迎法國國民議會代表團，今天下午舉行記者會，邀請訪團成員戴扈傑、外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）、外交委員會議員杜瑪（Frédérique Dumas）、外交委員會執政黨政團黨鞭恩拜（Jean François Mbaye）及外交委員會議員古怡珂（Aina Kuric）出席。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部舉行法國國民議會代表團記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）日前率團抵台訪問，外交部17日下午舉行記者會，戴扈傑會中強調，台海若沒有和平就沒有穩定與安全，因此譴責所有的威脅行為，議員杜瑪（Frédérique Dumas）則說，法國必須作為歐洲其他國家的表率，支持進步的民主國家，「不要怕（中國）」。此外，面對公民投票明將登場，議員古怡珂（Aina Kuric）會中主動談及，鼓勵台灣利用各種民主工具提升民主。

外交部為歡迎法國國民議會代表團，今天下午舉行記者會，邀請跨黨派訪團成員戴扈傑、外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）、外交委員會議員杜瑪、外交委員會執政黨政團黨鞭恩拜（Jean François Mbaye）及外交委員會議員古怡珂出席。

法國國民議會11月通過挺台決議　議員自稱「我是台灣」挺台

戴扈傑會中表示，法國國民議會幾周前通過挺台加入國際組織的決議案，在辯論時獲得法國政府的支持，最終國會9大政團中7大政團都投下贊成票，其稀罕之處在於，國民議會罕見地針對國際議題投票，並獲得朝野跨黨派支持，且法國參議院、國民議會兩院都支持這項決議，彰顯出它的重要價值。

戴扈傑說，對法國和歐洲人來說，台灣發展民主是非常重要的，也表示台灣在面對新冠肺炎疫情，還可帶著非常樂觀的心態、旺盛的活力生活，讓他感到非常驚艷。

第三度訪台的海澤談及，國民議會通過挺台決議，是因為中國對於台灣、台海周遭施壓越來越大，該決議重申法國對於民主價值的重視，以及支持台灣人民有權生活在安全的環境下；布義顧則說，此次決議案彰顯台法友誼及合作的重要性，並開玩笑指，「台灣的美食完全不需要羨慕法國」，因為台灣的美食非常的棒。

而上月曾在國民議會稱「我是台灣」（Je suis Taïwan）為台灣執言的杜瑪表示，法國人常會用美中兩強對立的角度看待台海局勢，不過，她認為這是「民主與威權」的對立，並批評中國不尊重自由與人權，「台灣的未來牽涉到人類的未來，我喊出『我是台灣』，其實我是認為，大家都應該是台灣。」

恩拜指，除了世界衛生組織外，希望未來可讓台灣加入國際刑警組織、國際民航組織，此次Covid-19抗疫過程中，不分大小的國家都要一起努力，很可惜的是，當2019年台灣率先向世界示警時，世界衛生組織並沒有把它聽進去；古怡珂補充，全世界都知道台灣抗疫有成，需要台灣在公衛領域的貢獻，明天台灣將進行公投，鼓勵台灣利用各種民主工具提升民主。

中國籲法訪團遵守一中原則　前議長：沒有受到中方威脅

對於中國外交部發言人趙立堅日前稱，中方堅決反對建交國與台灣的任何形式官方和政治往來，有關方面應確實遵守一中原則，戴扈傑回應媒體提問時表示，在國民議會進行辯論時，他就已經提醒，台海若沒有和平就沒有穩定與安全，因此譴責所有的威脅行為；至於是否受到中國制裁，他說，「我們沒有受到中方威脅」，因為他是自由的人，是保持開放態度與各方進行對話。

戴扈傑說，在國際安全上，大家都必須遵守規則，近來包括美國、中國、俄國等國家都有加強軍備的情況，法國為了因應新威脅的出現，也增加了軍備預算；台灣處於特殊的背景，面對來自中方的威脅，以及美中在印太地區必須建立新的平衡等，因此民主國家必須相互支持。

杜瑪則說，她支持台海維持現況，然而，中國國家主席習近平稱希望改變台海現狀，中國外長也稱歐洲低估中國想要統一的決心，因此，歐盟應該進一步採取立場，例如向科技公司課稅；法國必須作為歐洲其他國家的表率，支持進步的民主國家，例如近期立陶宛挺台遭中國制裁，她要說，「不要怕」，此外，澳洲因為與中國對立，使11項產品遭到中國制裁，但其仍然做出和中國對立的決定，法國也應該一樣，不要害怕中國制裁。

杜瑪補充，中國希望建立一個新的世界秩序，在世界上擁有非常大的權力，例如在許多組織擁有否決權，都凸顯了多邊主義的局限性，強調必須放眼10到15年以後，不要到10到15年之後，才讓後代來後悔。

不過，海澤表示，他來自與中國相當密切的共和黨，來到台灣並不是抱持與中國敵對的態度，而是要重申民主原則，以及支持人民有權決定自己命運的原則，台灣人民有權利決定自己是台灣人，同時支持亞太地區的航行自由，因為這對經濟交流非常重要。他並指，近期法屬新喀里多尼亞第三次獨立公投，決定維持法國屬地地位，「我們很開心」。

談能源議題　法國議員：能源應越綠越好、越平衡越好

針對能源政策，布義顧會中在回答媒體提問時談及，法國現在正在推動能源轉型，台法雙方都具有推動能源轉型的決心，法國是計畫調降核能佔比，來提升再生能源比例，但因有其難度，引發很多的辯論，至於其他再生能源包括離岸風電、太陽能都各有其優缺點，總體而言是「越綠越好、越平衡越好」。

古怡珂補充，法國非常支持永續的目標，希望降低碳排，即便能源的目標常常有所變動，但重點就是，不要讓能源落入「依賴」的情況。

▲▼外交部為歡迎法國國民議會代表團，今天下午舉行記者會，邀請訪團成員戴扈傑、外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）、外交委員會議員杜瑪（Frédérique Dumas）、外交委員會執政黨政團黨鞭恩拜（Jean François Mbaye）及外交委員會議員古怡珂（Aina Kuric）出席。。（圖／記者呂晏慈攝）

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