幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率團訪台。（圖／翻攝自吳志中臉書）

記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）15日率團訪問台灣，將在16日拜會總統蔡英文，此行也創下歐洲單一國家的國會兩院，短短3個月內先後訪台的紀錄。此次訪團成員皆大有來頭，一名涉外人士談及，戴扈傑是數十年來訪台最高層級的現任法國國會議員，同團的海澤議員則是本屆國民議會最資深的7連霸議員，去年罹患Covid-19肺炎，住進加護病房長達兩個半月，其抗疫歷程相當振奮人心。

此次訪團成員除了率團的戴扈傑外，還有外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）等6位跨黨派的國民議會議員。

涉外人士表示，戴扈傑議員來自法國總統馬克宏領導的泛中間派執政黨「共和國前進黨」，是現任國民議會友台小組主席，他在2017年6月至2018年9月擔任國民議會議長，位居法國憲政位階第4位人物，地位僅次於總統、參議院議長及總裡；2018年9月至2019年7月曾擔任法國內閣「生態轉型部」部長，因為是國民議會議長轉任，所以特別被加銜為「首席部長」，以凸顯他在內閣等同於副總理的首席部長地位，從這兩項資歷來看，戴扈傑主席可謂數十年以來訪台最高層級的現任法國國會議員。

本次訪團除了團長戴扈傑來自執政「共和國前進黨」政團，其他5位團員也剛好來自朝野跨黨派5大政團。其中，現年70歲的海澤議員目前為國民議會外交委員會成員，來自緊鄰德國的亞爾薩斯地區Haut-Rhin省第3選區，隸屬最大反對黨右派「共和人黨」（Les Républicains, LR）政團，也是本屆國民議會連任次數最多、最資深的議員，任期累計33年的7連霸，在以新人居多的本屆國民議會獨樹一格。

涉外人士透露，海澤2020年3月上旬曾罹患Covid-19肺炎，為當時國民議會全院577席議員中首位確診案例，由於狀況嚴重，有長達4周陷入完全昏迷狀態、2度經歷病危急救，直到去年5月下旬始痊癒出院；海澤此行是他第三度訪台，他曾在2015年8月晉見前總統馬英九，而首度訪台因年代久遠不復記憶；2019年1月31日，海澤以法國國民議會「南海戰略價值」諮詢小組共同主席身分，邀請駐法代表吳志中赴外交委員會接受聽證說明我對南海議題立場，創下我駐法國大使首次受邀前往國民議會接受聽證的里程碑。

此外，現年64歲的布義顧議員則是「財政委員會」成員，隸屬左派「社會黨」（Socialiste）政團，來自法國北部Aisne省第三選區，此次友台決議案在國民議會連署期間即以積極參與，表達對台灣支持。

涉外人士表示，現年57歲的杜瑪議員是「外交委員會」成員，2018年9月因不滿執政黨文化政策過於保守，成為首批退出執政黨政團的議員，後轉投入在野陣營泛中間派「自由與鄉土」政團，他熱愛電影，早年曾在寶麗金集團旗下電影製作公司（Noé Productions）任職，2002年擔任製片的「三不管地帶」（No Man’s Land）榮獲奧斯卡最佳外語片。

此外，杜馬議員不僅參與友台決議的連署，並在院會審查當日擔任「自由與鄉土」政團發言代表為本案執言，其結語感性呼籲吾人勇敢疾呼「我是台灣」，更成為當日審查會最令人動容的一幕；此外，杜馬日前更與IPAC法籍國會兩院議員聯名致函馬克宏，呼籲法國政府高層應拒絕出席北京冬奧。

涉外人士介紹說，現年42歲的恩拜議員來自大巴黎東部市郊Val-de-Marne省第2選區議員，為執政「共和國前進黨」政團外交委員會黨鞭，也是國民議會通過史上首度友台決議的重要推手；今年34歲的古怡珂議員則是來自法國東部Marne省第二選區的馬達加斯加裔議員，現為「外交委員會」成員，他不僅參與本次友台決議連署，在院會審查當日並專程自選區趕來巴黎，擔任「共同行動」政團發言代表，積極支持台灣加入國際組織，情誼令人感佩。