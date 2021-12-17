雲林種鵝及土雞確診新型禽流感　逾1萬隻今完成撲殺

▲雲林縣元長鄉種鵝場及二崙鄉土雞場，確診新型H5N2高病原性禽流感病毒，今已完成撲殺作業。（圖／資料照片，照片與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣再傳家禽確診新型H5N2亞型禽流感！農委會指出，位於雲林縣元長鄉的種鵝場及二崙鄉土雞場，確診新型H5N2高病原性禽流感病毒，已經依照標準作業程序，今天（17日）由雲林縣動植物防疫所執行種鵝場1414隻及土雞場的1萬79隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，並將儘速在周邊1公里內進行了解，注意病毒是否有擴散到其他地方。

農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（17日）表示，接獲家畜衛生試驗所通知，在雲林縣元長鄉種鵝場進行周邊監測，以及二崙鄉土雞場的主動通報，確定上述兩個場所確診新型H5N2（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣防疫所今天已經完成撲殺作業，而今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計達21例，包括陸禽10場、鵝10場及鴨1場。

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▲雲林縣元長鄉種鵝場及二崙鄉土雞場，確診新型H5N2高病原性禽流感病毒，今已完成撲殺作業。（圖／資料照片，照片與本事件無關）

防檢局指出，我國候鳥路徑上游國家的韓國與日本，今年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國從11月8日至今日為止，已有13個禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒b分支，撲殺家禽數超過120萬隻，日本則是從11月10日到今天，已有9個禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒b分支，撲殺家禽數近47萬隻，顯示透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局呼籲國內養禽業者，國內已經有7起新型H5N2亞型禽流感病毒禽場案例，加上日韓兩國也有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，提醒業者應自主落實各項生物安全工作，並確實依照所在地縣市政府公告的防治措施，若家禽有不正常死亡現象，要留意並通報，若養禽場被查出違反防治措施，最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽，依規定將不予補償。