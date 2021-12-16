台北國際食品展下週三登場　台灣館秀國產食材「領鮮創食力」

▲ 台北國際食品展下週三起在南港展覽館登場。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

2021台北國際食品展覽會預計下週三（22日）起一連四天在南港展覽二館舉行，農委會精選108家國內優質農產業者與廠商，共同籌設「台灣館」，今天舉行展前記者會，今年台灣館以「台灣‧領鮮創食力」為主題，強調國產食材的品牌、創新與競爭力，而參觀採購買主與民眾只要完成台灣館7大展區探索，蒐集7枚創食力徽章後即可獲得精美小贈品，還可參加價值1千至1500元的每日限量福袋抽獎活動。

台北國際食品展覽會下週三至下週六（25日）在南港展覽二館舉辦，農委會副主任陳駿季今（16日）天主持台北國際食品展覽會台灣館展前記者會，提前曝光7大展區豐富的特色商品。

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▼ 台北國際食品展下週登場，今年強調國產食材品牌與競爭力，圖為彩蔬五花鹹豬肉。（圖／農委會提供）

陳駿季指出，今年台灣館分為「農糧精品區、畜禽產品區、水產品區、調理食品區「農情好禮區、農村好物區、TGA農業品牌區」等7大專區，展出各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，還有經過技術加工的創意零食、美味調理食品、精緻農業伴手禮，以及原汁原味的在地農村好物等，同時也有農委會精心輔導的TGA品牌商品，透過七大專區，呈現我國農產食品的新鮮、豐富、美味與創新等多元風貌。

除了上述7大展區外，農委會指出，今年更規劃「數位貿洽區」，透過線上虛擬展館的展出，邀請澳洲、日本等主要目標市場共300家專業買主參觀，並安排預約媒合及線上會議貿易洽談，希望突破新冠肺炎疫情影響，協助業者積極拓展外銷市場。

農委會表示，今年台灣館將以更高品質、國際化的規格，以及更熱忱的心情，歡迎全球買家、國內農產食品採購者及民眾線上或實際蒞臨參觀，體驗我國新鮮食材與運用成熟加工技術的農產食品，見證台灣領鮮創新好食力，也歡迎民眾參觀。