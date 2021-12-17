雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

有網友17日在臉書社團爆料公社發文指出，雲林發生一起暴力事件，一台電外包廠商工人在整修路樹時，遭人尾隨持棒痛打，糾紛的起因疑似為同業不滿工程被標走，因而挾怨報復。而西螺分局稍早也證實此事，地點為崙背鄉產業道路，一名男子駕車在產業道路上持疑似高爾夫球棍痛毆施工人員後，立即乘車逃逸，而警方也已鎖定特定人士，正全力追緝當中。

▲雲林台電外包商遭人持棍痛毆。（圖／翻攝自爆料公社）



網友17日在臉書社團爆料公社上貼文指出，雲林縣16日上午傳出一起暴力事件，一輛轎車先是倒車行駛在崙背鄉阿勸村產業道路上後停下，轎車上後座的一名男子隨即下車持疑似高爾夫球棍痛毆施工人員，不過男子才剛打沒幾下，手上的武器隨即被一旁的工程人員奪走，反而因此慘遭痛毆，男子眼見不敵才趕緊退回車上，隨後乘車逃逸。

▲▼不過男子才打沒兩下，武器立即遭人奪走，急忙退回車上。（圖／翻攝自爆料公社）







雲林西螺分局日前也證實此事，整起案件造成施工人員左手及左腳有傷勢，據被害人表示，其遭毆打原因疑似是工程糾紛，疑為工程包商間挾怨報復，一路尾隨包商人員至工地持棍痛毆，不過確切動機正由警方調查當中，警方目前正積極查緝相關犯嫌到案。

影片曝光後也引發網友熱議，網友紛紛在底下留言表示「武者最忌諱武器被奪走(哈哈哈哈哈)」、「要判刑啦！原棒球隊，現高爾夫球隊！台灣！」、「打沒幾下就落跑，那乾脆別去丟人」。